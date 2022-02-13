Посол в Турции предположил о наличии разногласий между НАТО и ЕС по Украине
Посол в Турции Ерхов предположил о наличии разногласий между НАТО и ЕС по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил о вероятности наличия разногласий между НАТО и ЕС по Украине и по международной безопасности.
"Возможно, такие разногласия и есть, причем не только по Украине, но и по международной безопасности в целом. Трудно согласовывать подходы с тремя десятками партнеров. Однако едва ли с моей стороны было бы корректно рассуждать на эту тему, лучше спросите самих натовцев и евросоюзцев (хотя они, наверно, будут больше склонны рассказывать вам о российской "агрессии", "угрозе" и т.д.)", - сказал посол в интервью турецкой газете Türkiye, перевод на русский язык которого представило посольство.
Дипломат также отметил, что Россия ждет от НАТО простой вещи.
"Мы ждём очень простой вещи – понимания наших договоренностей. Мы хотим быть услышанными, наконец. Годами наблюдаем настораживающие тенденции, связанные с расширением НАТО, развертыванием систем ПРО, созданием новых военных объектов и размещением войск на территориях других стран вблизи наших границ. Если кого-то это устраивает, то нас – нет. И если действительно исходить из того, что безопасность в Европе является общей и неделимой, – а мы именно так договаривались в 1999 году в Стамбуле, принимая Хартию европейской безопасности, – то наши обеспокоенности надо принимать всерьез и думать о шагах, способных их устранить", - подчеркнул Ерхов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.