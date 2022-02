https://ria.ru/20220213/razgovor-1772604614.html

Выглядел по-дурацки: что Байден натворил при Путине?

Американцы назвали Байдена слабым после его разговора с Путиным - РИА Новости, 13.02.2022

Выглядел по-дурацки: что Байден натворил при Путине?

Заявление американской стороны после разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена выставляет последнего не в лучшем свете, считают читатели The... РИА Новости, 13.02.2022

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Заявление американской стороны после разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена выставляет последнего не в лучшем свете, считают читатели The Washington Post.Беседа глав России и США состоялась накануне. Позже в Кремле отметили, что переговоры прошли "в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину".В самом WP журналисты сделали акцент на "предупреждениях" американской стороны, которые упоминались в заявлении Белого дома по итогам разговора. Так, в Вашингтоне сообщали о "готовности решительно и серьезно" реагировать на якобы планируемые Москвой агрессивные действия."А зачем мы окружаем Россию своими войсками и ракетами?" — поинтересовался в ответ Bruce K."Как бы то ни было, Байден выглядит слабо и по-дурацки", — выразил мнение Time to use the25th."Кто-то вообще слушает Байдена?" — сыронизировал Jones5."По-вашему, это Путин мечтает о мировой гегемонии и подчинении себе абсолютно всех стран? Нет, это мечта англосаксов", — напомнил DrTarr."Путин никогда не угрожал Украине. Учения — это всего лишь учения. Пожалуйста, взгляните уже на факты", — порассуждал Dutch Disease.Заявления об "агрессивных планах России" все чаще звучат на Западе. Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также российская сторона убеждена, что подобные вбросы используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны. В МИД отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.

