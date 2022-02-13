Выглядел по-дурацки: что Байден натворил при Путине?

20:14 13.02.2022 (обновлено: 20:31 13.02.2022)
Американцы назвали Байдена слабым после его разговора с Путиным
Читателей The Washington Post рассердило заявление США о "предупреждениях Байдена Путину"
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Заявление американской стороны после разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена выставляет последнего не в лучшем свете, считают читатели The Washington Post.
В самом WP журналисты сделали акцент на "предупреждениях" американской стороны, которые упоминались в заявлении Белого дома по итогам разговора. Так, в Вашингтоне сообщали о "готовности решительно и серьезно" реагировать на якобы планируемые Москвой агрессивные действия.
"А зачем мы окружаем Россию своими войсками и ракетами?" — поинтересовался в ответ Bruce K.
"Как бы то ни было, Байден выглядит слабо и по-дурацки", — выразил мнение Time to use the25th.
"Кто-то вообще слушает Байдена?" — сыронизировал Jones5.
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"По-вашему, это Путин мечтает о мировой гегемонии и подчинении себе абсолютно всех стран? Нет, это мечта англосаксов", — напомнил DrTarr.
"Путин никогда не угрожал Украине. Учения — это всего лишь учения. Пожалуйста, взгляните уже на факты", — порассуждал Dutch Disease.
Заявления об "агрессивных планах России" все чаще звучат на Западе. Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также российская сторона убеждена, что подобные вбросы используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны. В МИД отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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