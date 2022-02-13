11:40 13.02.2022 (обновлено: 13:55 13.02.2022)
В Париже задержали около ста человек на акции "Конвой свободы"
Правоохранители задержали 97 человек на акции "Конвой свободы" в Париже
© REUTERS / Benoit TessierБронетранспортер, припаркованный у Триумфальной арки, во время подготовки к акции "Конвой свободы" в Париже
Бронетранспортер, припаркованный у Триумфальной арки, во время подготовки к акции "Конвой свободы" в Париже
ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Силы правопорядка произвели 97 задержаний и составили 513 протоколов на акции "Конвой свободы" в Париже в субботу, сообщает префектура полиции.
"Манифестация. Общий итог в Париже: 97 задержаний, 513 протоколов. Префектура полиции сохраняет меры в воскресенье", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter-аккаунте префектуры полиции.
#Manifestation | Bilan global à #Paris:— Préfecture de Police (@prefpolice) February 13, 2022
➡️ 97 interpellations
➡️ 513 verbalisations
La @prefpolice maintient son dispositif ce dimanche. pic.twitter.com/QFZ2pD14Xl
Как, в свою очередь, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру, утром в воскресенье под стражей находился 81 человек.
В субботу телеканал BFMTV со ссылкой на МВД сообщил, что более 32 тысяч человек приняли участие в протестной акции против ковидных ограничений "Конвой свободы" в субботу по всей Франции, около 7,6 тысячи в Париже.
Французские автомобилисты, вдохновлённые протестными акциями в Канаде, выехали в среду с юга Франции, в четверг и пятницу - из других регионов страны - в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция французской столицы запретила проведение манифестации, получившей название "Конвой свободы". В Париже были мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы".