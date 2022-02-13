https://ria.ru/20220213/presledovanie-1772613955.html

В СК проверят сообщения о преследовании мужчиной детей в Смоленске

В СК проверят сообщения о преследовании мужчиной детей в Смоленске - РИА Новости, 13.02.2022

В СК проверят сообщения о преследовании мужчиной детей в Смоленске

Следствие в Смоленской области проверяет сообщения в соцсетях о странном мужчине, который преследует детей в микрорайоне Королевка. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T23:16

2022-02-13T23:16

2022-02-13T23:16

происшествия

смоленск

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 13 фев - РИА Новости. Следствие в Смоленской области проверяет сообщения в соцсетях о странном мужчине, который преследует детей в микрорайоне Королевка."Сегодня, 13 февраля, в социальных сетях появились сообщения о том, что в микрорайоне Королевка города Смоленска мужчина пытался совершить преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении регионального управления СК.Согласно информации в соцсетях, жители Королевки обеспокоены тем, что мужчина подозрительно ведёт себя рядом с детьми, они замечали, что мужчина якобы пытался увести с остановки школьницу, а из сквера - мальчика.

https://ria.ru/20220212/khalatnost-1772473165.html

смоленск

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происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф)