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В СК проверят сообщения о преследовании мужчиной детей в Смоленске
В СК проверят сообщения о преследовании мужчиной детей в Смоленске - РИА Новости, 13.02.2022
В СК проверят сообщения о преследовании мужчиной детей в Смоленске
Следствие в Смоленской области проверяет сообщения в соцсетях о странном мужчине, который преследует детей в микрорайоне Королевка. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T23:16
2022-02-13T23:16
происшествия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 13 фев - РИА Новости. Следствие в Смоленской области проверяет сообщения в соцсетях о странном мужчине, который преследует детей в микрорайоне Королевка."Сегодня, 13 февраля, в социальных сетях появились сообщения о том, что в микрорайоне Королевка города Смоленска мужчина пытался совершить преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении регионального управления СК.Согласно информации в соцсетях, жители Королевки обеспокоены тем, что мужчина подозрительно ведёт себя рядом с детьми, они замечали, что мужчина якобы пытался увести с остановки школьницу, а из сквера - мальчика.
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происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф)
23:16 13.02.2022
 
В СК проверят сообщения о преследовании мужчиной детей в Смоленске

В СК проверят сообщения из соцсетей о преследовании мужчиной детей в Смоленске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 13 фев - РИА Новости. Следствие в Смоленской области проверяет сообщения в соцсетях о странном мужчине, который преследует детей в микрорайоне Королевка.
"Сегодня, 13 февраля, в социальных сетях появились сообщения о том, что в микрорайоне Королевка города Смоленска мужчина пытался совершить преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении регионального управления СК.
Согласно информации в соцсетях, жители Королевки обеспокоены тем, что мужчина подозрительно ведёт себя рядом с детьми, они замечали, что мужчина якобы пытался увести с остановки школьницу, а из сквера - мальчика.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
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ПроисшествияСмоленскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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