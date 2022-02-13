https://ria.ru/20220213/pozhar-1772556160.html

В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре

В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре - РИА Новости, 13.02.2022

В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Емельяново вблизи Красноярска, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T12:17

2022-02-13T12:17

2022-02-13T14:35

происшествия

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 13 фев – РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Емельяново вблизи Красноярска, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Населенный пункт Емельяново. 13 февраля в 09.47 (мск) поступило сообщение о загорании дома по улице Просвещения, дом 13/2. Площадь пожара 42 квадратных метра. В 10.32 (мск) поступила информация о том, что в ходе пожара погиб ребенок", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в ходе пожара пострадали взрослый и ребенок. Они до прибытия пожарных покинули дом и сейчас находятся в медучреждении. В данный момент пожар локализован на площади 42 "квадрата". На тушении работают три машины и 10 пожарных.По уточненной информации на сайте краевой прокуратуры, погибшей девочке был один год, а пострадавшему мальчику два года. Второй пострадавшей является мать детей. По данным ведомства, раненых доставили в ожоговый центр в Красноярске – их жизни ничего не угрожает. В краевой прокуратуре и региональном главке СК заявили о начале проверки.

https://ria.ru/20220213/pozhar-1772550209.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, красноярск