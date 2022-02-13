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В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре - РИА Новости, 13.02.2022
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре
Ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Емельяново вблизи Красноярска, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:17
2022-02-13T14:35
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 13 фев – РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Емельяново вблизи Красноярска, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."Населенный пункт Емельяново. 13 февраля в 09.47 (мск) поступило сообщение о загорании дома по улице Просвещения, дом 13/2. Площадь пожара 42 квадратных метра. В 10.32 (мск) поступила информация о том, что в ходе пожара погиб ребенок", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в ходе пожара пострадали взрослый и ребенок. Они до прибытия пожарных покинули дом и сейчас находятся в медучреждении. В данный момент пожар локализован на площади 42 "квадрата". На тушении работают три машины и 10 пожарных.По уточненной информации на сайте краевой прокуратуры, погибшей девочке был один год, а пострадавшему мальчику два года. Второй пострадавшей является мать детей. По данным ведомства, раненых доставили в ожоговый центр в Красноярске – их жизни ничего не угрожает. В краевой прокуратуре и региональном главке СК заявили о начале проверки.
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происшествия, красноярский край, красноярск
12:17 13.02.2022 (обновлено: 14:35 13.02.2022)
 
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре

Годовалая девочка погибла при пожаре в частном доме в поселке Емельяново под Красноярском

© Фото : СУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Пожар в частном доме в поселке Емельяново Красноярского края
Пожар в частном доме в поселке Емельяново Красноярского края - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : СУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Пожар в частном доме в поселке Емельяново Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 фев – РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Емельяново вблизи Красноярска, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Населенный пункт Емельяново. 13 февраля в 09.47 (мск) поступило сообщение о загорании дома по улице Просвещения, дом 13/2. Площадь пожара 42 квадратных метра. В 10.32 (мск) поступила информация о том, что в ходе пожара погиб ребенок", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ходе пожара пострадали взрослый и ребенок. Они до прибытия пожарных покинули дом и сейчас находятся в медучреждении. В данный момент пожар локализован на площади 42 "квадрата". На тушении работают три машины и 10 пожарных.
По уточненной информации на сайте краевой прокуратуры, погибшей девочке был один год, а пострадавшему мальчику два года. Второй пострадавшей является мать детей. По данным ведомства, раненых доставили в ожоговый центр в Красноярске – их жизни ничего не угрожает. В краевой прокуратуре и региональном главке СК заявили о начале проверки.
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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