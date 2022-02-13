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В Ивановской области четверо детей погибли при пожаре
В Ивановской области четверо детей погибли при пожаре - РИА Новости, 13.02.2022
В Ивановской области четверо детей погибли при пожаре
Дети в возрасте одного года, 4, 5 и 10 лет погибли при пожаре в городе Юрьевец Ивановской области, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:17
2022-02-13T13:43
происшествия
ивановская область
юрьевец
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РЯЗАНЬ, 13 фев - РИА Новости. Дети в возрасте одного года, 4, 5 и 10 лет погибли при пожаре в городе Юрьевец Ивановской области, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное следственное управление СК РФ."Тринадцатого февраля 2022 года около 8 часов утра в следственные органы СУСК России по Ивановской области поступило сообщение о гибели четверых малолетних детей в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов города Юрьевец. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в ходе тушения пожара спасателями "были обнаружены тела четверых малолетних детей, возраст погибших - 1 год, 4, 5 и 10 лет". По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми, семья характеризуется как неблагополучная. "Местоположение матери в настоящий момент устанавливается", - отмечает СУСК.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики.Расследование взято на контроль руководителем следственного управления.
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происшествия, ивановская область, юрьевец
11:17 13.02.2022 (обновлено: 13:43 13.02.2022)
 
В Ивановской области четверо детей погибли при пожаре

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области

© Фото : СУСК по Ивановской областиНа месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : СУСК по Ивановской области
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
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РЯЗАНЬ, 13 фев - РИА Новости. Дети в возрасте одного года, 4, 5 и 10 лет погибли при пожаре в городе Юрьевец Ивановской области, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Тринадцатого февраля 2022 года около 8 часов утра в следственные органы СУСК России по Ивановской области поступило сообщение о гибели четверых малолетних детей в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов города Юрьевец. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в ходе тушения пожара спасателями "были обнаружены тела четверых малолетних детей, возраст погибших - 1 год, 4, 5 и 10 лет". По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми, семья характеризуется как неблагополучная. "Местоположение матери в настоящий момент устанавливается", - отмечает СУСК.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики.
Расследование взято на контроль руководителем следственного управления.
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ПроисшествияИвановская областьЮрьевец
 
 
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