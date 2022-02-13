https://ria.ru/20220213/pozhar-1772528281.html

При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек

При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек - РИА Новости, 13.02.2022

При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T03:54

2022-02-13T03:54

2022-02-13T06:33

происшествия

республика саха (якутия)

якутск

россия

надежда дворецкая

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ЯКУТСК, 13 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В ночь с субботы на воскресенье в ГУМЧС по Якутии поступила информация о пожаре в частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.На место происшествия выехал прокурор Сунтарского района.По данным ГУМЧС, предположительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.Как сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть два статьи 109 Уголовного кодекса).

https://ria.ru/20220212/pozhar-1772507943.html

республика саха (якутия)

якутск

россия

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происшествия, республика саха (якутия), якутск, россия, надежда дворецкая