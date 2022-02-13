03:54 13.02.2022 (обновлено: 06:33 13.02.2022)
При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек
При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек, включая четверых детей
Сотрудник пожарной службы. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ночь с субботы на воскресенье в ГУМЧС по Якутии поступила информация о пожаре в частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
"В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", — рассказали в пресс-службе.
На место происшествия выехал прокурор Сунтарского района.
По данным ГУМЧС, предположительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Как сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть два статьи 109 Уголовного кодекса).
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