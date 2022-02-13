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При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек
При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек - РИА Новости, 13.02.2022
При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T03:54
2022-02-13T06:33
происшествия
республика саха (якутия)
якутск
россия
надежда дворецкая
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ЯКУТСК, 13 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В ночь с субботы на воскресенье в ГУМЧС по Якутии поступила информация о пожаре в частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.На место происшествия выехал прокурор Сунтарского района.По данным ГУМЧС, предположительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.Как сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть два статьи 109 Уголовного кодекса).
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происшествия, республика саха (якутия), якутск, россия, надежда дворецкая
03:54 13.02.2022 (обновлено: 06:33 13.02.2022)
 
При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек

При пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек, включая четверых детей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 фев — РИА Новости. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ночь с субботы на воскресенье в ГУМЧС по Якутии поступила информация о пожаре в частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

"В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", — рассказали в пресс-службе.

На место происшествия выехал прокурор Сунтарского района.
По данным ГУМЧС, предположительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Как сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть два статьи 109 Уголовного кодекса).
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)ЯкутскРоссияНадежда Дворецкая
 
 
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