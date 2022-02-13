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Москвичам пообещали аномально теплый март
Москвичам пообещали аномально теплый март - РИА Новости, 13.02.2022
Москвичам пообещали аномально теплый март
Аномалия тепла в Москве сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:30
2022-02-13T14:51
общество
москва
погода
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Аномалия тепла в Москве сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Судя по самым свежим долгосрочным прогнозам погоды, аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, что подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны", - заявил Тишковец.Он также отметил, что среднемесячная температура воздуха февраля 2022 года на 4 градуса выше положенной нормы. В предстоящую неделю эта тенденция усилится, приближаясь к рекордным показателям.
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общество, москва, погода
14:30 13.02.2022 (обновлено: 14:51 13.02.2022)
 
Москвичам пообещали аномально теплый март

Синоптик Тишковец: аномальное тепло сохранится до конца февраля и перейдет к марту

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Аномалия тепла в Москве сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Судя по самым свежим долгосрочным прогнозам погоды, аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, что подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны", - заявил Тишковец.
Он также отметил, что среднемесячная температура воздуха февраля 2022 года на 4 градуса выше положенной нормы. В предстоящую неделю эта тенденция усилится, приближаясь к рекордным показателям.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 12:36
Вильфанд предупредил о переходе на новые климатические нормы
 
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