https://ria.ru/20220213/pogoda-1772560201.html

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.02.2022

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T12:51

2022-02-13T12:51

2022-02-13T12:51

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 14 февраля в Москве и Подмосковье. Новое предупреждение действует до 12.00 15 февраля в Москве и Подмосковье."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220211/teplo-1772319600.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода