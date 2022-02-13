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В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.02.2022
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:51
2022-02-13T12:51
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 14 февраля в Москве и Подмосковье. Новое предупреждение действует до 12.00 15 февраля в Москве и Подмосковье."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
12:51 13.02.2022
 
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 14 февраля в Москве и Подмосковье. Новое предупреждение действует до 12.00 15 февраля в Москве и Подмосковье.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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