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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.02.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Температура воздуха до плюс двух градусов и облачная без существенных осадков погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T09:45
2022-02-13T09:45
общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Температура воздуха до плюс двух градусов и облачная без существенных осадков погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В Москве от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится и составит 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.Он также отметил, что дневная температура в воскресенье будет соответствовать норме марта месяца. Из-за облаков может выглянуть солнце и наступит оттепель с температурным фоном на 5 градусов выше положенной для февраля дневной климатической нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва
09:45 13.02.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Температура до плюс двух градусов и погода без осадков ожидаются в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Температура воздуха до плюс двух градусов и облачная без существенных осадков погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В Москве от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится и составит 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Он также отметил, что дневная температура в воскресенье будет соответствовать норме марта месяца. Из-за облаков может выглянуть солнце и наступит оттепель с температурным фоном на 5 градусов выше положенной для февраля дневной климатической нормы.
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