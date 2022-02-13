https://ria.ru/20220213/pogoda-1772542789.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.02.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Температура воздуха до плюс двух градусов и облачная без существенных осадков погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T09:45
2022-02-13T09:45
2022-02-13T09:45
общество
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москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Температура воздуха до плюс двух градусов и облачная без существенных осадков погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В Москве от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится и составит 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.Он также отметил, что дневная температура в воскресенье будет соответствовать норме марта месяца. Из-за облаков может выглянуть солнце и наступит оттепель с температурным фоном на 5 градусов выше положенной для февраля дневной климатической нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Температура до плюс двух градусов и погода без осадков ожидаются в Москве в воскресенье