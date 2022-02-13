https://ria.ru/20220213/pogoda-1772542789.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 13.02.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Температура воздуха до плюс двух градусов и облачная без существенных осадков погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T09:45

2022-02-13T09:45

2022-02-13T09:45

общество

московская область (подмосковье)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771775970_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_2e49d05404993f00e375b49c37268f7e.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Температура воздуха до плюс двух градусов и облачная без существенных осадков погода ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В Москве от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится и составит 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Тишковец.Он также отметил, что дневная температура в воскресенье будет соответствовать норме марта месяца. Из-за облаков может выглянуть солнце и наступит оттепель с температурным фоном на 5 градусов выше положенной для февраля дневной климатической нормы.

https://ria.ru/20220210/zima-1772023496.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва