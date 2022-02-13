https://ria.ru/20220213/pekress-1772598230.html

Кандидат в президенты Франции выступила против вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Франции выступила против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 13.02.2022

Кандидат в президенты Франции выступила против вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что в случае ее избрания тема вступления Украины в НАТО не... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T18:52

2022-02-13T18:52

2022-02-13T19:01

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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что в случае ее избрания тема вступления Украины в НАТО не будет стоять "на повестке дня".Президентские выборы во Франции пройдут в апреле. Нынешний французский президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок."С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня", - сказала Пекресс на первой большой предвыборной встрече с избирателями на арене "Зенит" в Париже.Пекресс, как и партия "Республиканцы", выступает за "сильный" Европейский союз, придерживается жесткой линии в отношении Великобритании из-за ее выхода из ЕС. Говоря о своей приверженности экономическому либерализму, политик в августе 2021 года заявила, что она "на две трети Меркель, на одну треть - Тэтчер".В последнее время кандидат выступает за более ограничительный подход к проблеме миграции во Франции, рассматривая это как "серьезную социальную проблему". Такой подход, в частности, предполагает введение максимальных ежегодных миграционных ограничений и строгие условия получения вида на жительство. Кроме того, Пекресс хочет исключить людей, которые проживают во Франции менее пяти лет, из системы социальной помощи.Пекресс с 2015 года занимает должность председателя совета региона Иль-де-Франс.

https://ria.ru/20220207/russkiy-1771380368.html

франция

париж

украина

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в мире, нато, франция, париж, украина