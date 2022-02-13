https://ria.ru/20220213/obse-1772603676.html

Балтийские страны запросили заседание в ОБСЕ из-за "военной активности"

Балтийские страны запросили заседание в ОБСЕ из-за "военной активности" - РИА Новости, 13.02.2022

Балтийские страны запросили заседание в ОБСЕ из-за "военной активности"

Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что балтийские государства обратились к ней с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:04

2022-02-13T20:04

2022-02-13T20:04

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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что балтийские государства обратились к ней с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с "необычной военной активностью"."Эстония, Латвия и Литва обратились к председательствующей в ОБСЕ Польше с запросом провести заседание с Белоруссией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной активностью", - говорится в сообщении польской миссии в Twitter.Заседание пройдет в понедельник, отмечается в заявлении.В Белоруссии 10 февраля начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные Белоруссии и России собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля отмечал, что "количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях". Тем не менее, по его словам, министерство обороны России "в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении".Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на укрепление доверия и безопасности между странами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке). В соответствии с документом страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера. Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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в мире, обсе, литва, россия, сша, белоруссия