Балтийские страны запросили заседание в ОБСЕ из-за "военной активности"
Балтийские страны запросили заседание в ОБСЕ с Белоруссией из-за "военной активности"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСимволика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что балтийские государства обратились к ней с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с "необычной военной активностью".
"Эстония, Латвия и Литва обратились к председательствующей в ОБСЕ Польше с запросом провести заседание с Белоруссией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной активностью", - говорится в сообщении польской миссии в Twitter.
Estonia 🇪🇪, Latvia 🇱🇻 and Lithuania 🇱🇹 requested the Polish 🇵🇱 @OSCE Chairmanship to hold a meeting with Belarus 🇧🇾 and other interested states with regard to unusual military activities.— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 13, 2022
The meeting will be convened on Monday in accordance with Vienna Document.#OSCE2022POL pic.twitter.com/sahtIHyOq8
Заседание пройдет в понедельник, отмечается в заявлении.
В Белоруссии 10 февраля начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные Белоруссии и России собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля отмечал, что "количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях". Тем не менее, по его словам, министерство обороны России "в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении".
Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на укрепление доверия и безопасности между странами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке). В соответствии с документом страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера. Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.