https://ria.ru/20220213/obse-1772580831.html

МИД прокомментировал решение о передислокации сотрудников ОБСЕ на Украине

МИД прокомментировал решение о передислокации сотрудников ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 13.02.2022

МИД прокомментировал решение о передислокации сотрудников ОБСЕ на Украине

Решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:42

2022-02-13T15:42

2022-02-13T16:46

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ."Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации. Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции миссией и не допускать втягивание организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры", - указала Захарова."Исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда", - подчеркнула она.Как говорил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии ( СММ ) ОБСЕ не связан с военной опасностью, это может быть подготовкой к масштабной провокации в Донбассе со стороны Киева и его западных кураторов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220213/obse-1772575969.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, россия, украина, обсе, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)