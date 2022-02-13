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На Украине завели дело после нападения на журналистов в аэропорту Днепра

На Украине завели дело после нападения на журналистов в аэропорту Днепра - РИА Новости, 13.02.2022

На Украине завели дело после нападения на журналистов в аэропорту Днепра

Украинские правоохранители возбудили два уголовных дела в связи с нападением на журналистов издания "Украинская правда" в воскресенье в городе Днепр, сообщила... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:14

2022-02-13T20:14

2022-02-13T20:14

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили два уголовных дела в связи с нападением на журналистов издания "Украинская правда" в воскресенье в городе Днепр, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.Ранее издание "Украинская правда" заявило, что на их съемочную группу напали во время работы в аэропорту Днепра, оператору медиа угрожали ножом и требовали удалить снятое видео."По факту нападения на журналистов "Украинской правды" начато два уголовных производства. Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности. Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда"", - говорится в сообщении на сайте издания.Отмечается, что правоохранители собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.

https://ria.ru/20220213/strelba-1772545451.html

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