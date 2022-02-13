Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/napadenie-1772604493.html
На Украине завели дело после нападения на журналистов в аэропорту Днепра
На Украине завели дело после нападения на журналистов в аэропорту Днепра - РИА Новости, 13.02.2022
На Украине завели дело после нападения на журналистов в аэропорту Днепра
Украинские правоохранители возбудили два уголовных дела в связи с нападением на журналистов издания "Украинская правда" в воскресенье в городе Днепр, сообщила... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:14
2022-02-13T20:14
в мире
днепр (город)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили два уголовных дела в связи с нападением на журналистов издания "Украинская правда" в воскресенье в городе Днепр, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.Ранее издание "Украинская правда" заявило, что на их съемочную группу напали во время работы в аэропорту Днепра, оператору медиа угрожали ножом и требовали удалить снятое видео."По факту нападения на журналистов "Украинской правды" начато два уголовных производства. Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности. Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда"", - говорится в сообщении на сайте издания.Отмечается, что правоохранители собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.
https://ria.ru/20220213/strelba-1772545451.html
днепр (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (город), украина
20:14 13.02.2022
 
На Украине завели дело после нападения на журналистов в аэропорту Днепра

Полиция Украины завела уголовные дела после нападения на журналистов "Украинской правды"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили два уголовных дела в связи с нападением на журналистов издания "Украинская правда" в воскресенье в городе Днепр, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
Ранее издание "Украинская правда" заявило, что на их съемочную группу напали во время работы в аэропорту Днепра, оператору медиа угрожали ножом и требовали удалить снятое видео.
"По факту нападения на журналистов "Украинской правды" начато два уголовных производства. Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности. Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда"", - говорится в сообщении на сайте издания.
Отмечается, что правоохранители собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 10:16
На Украине два человека погибли при стрельбе в кафе
 
В миреДнепр (город)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала