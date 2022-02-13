Украинское СМИ заявило о нападении на их журналистов в аэропорту Днепра
Издание "Украинская правда" заявило о нападении на их съемочную группу в аэропорту Днепра
Автомобиль скорой помощи Украины
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинское издание "Украинская правда" (УП) заявило, что на их съемочную группу напали во время работы в аэропорту Днепра, оператору угрожали ножом и требовали удалить снятое видео.
"Около 3 часов дня к видеооператору УП Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео. Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП. Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной", - информирует издание на своем сайте.
Журналист издания Михаил Ткач, который был на месте событий, уточнил, что нападение произошло возле VIP-терминала аэропорта.
"Час назад возле вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", - написал Ткач в своем аккаунте в соцсети Facebook.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
11 февраля, 22:31Зеленский ввел санкции против российской компании