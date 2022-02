https://ria.ru/20220213/music-1772317124.html

Что послушать в День влюбленных: музыкальные новинки недели

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Галина Соколова. Для всех, кому хочется романтики на 14 февраля, популярные исполнители готовы создать эту атмосферу, остается только собрать свой плейлист. Музыкальные новинки недели ко дню святого Валентина — в подборке РИА Новости. Эд Ширан и Тейлор Свифт — "The Joker And The Queen"Те, кто в День влюбленных хочет помечтать и вспомнить приятные романтические моменты, смело может включать эту балладу и доставать фотоальбомы.Британский музыкант представил альтернативную версию своей же песни. Для этого он пригласил поучаствовать в записи Тейлор Свифт. Ее вокал добавил приятной композиции нежности и легкости. Ширан также презентовал на YouTube клип на "The Joker And The Queen". За несколько часов его "история любви" набрала почти миллионы просмотров и лайков. Муся Тотибадзе — "Не забуду тебя"Певица представила свою версию андерсоновской "Русалочки", у нее получилось тоже печально.Муся Тотибадзе опубликовала клип трек "Не забуду тебя", который прекрасно дополняет ее сильную и завораживающую композицию.В клипе она появляется в образе рыжеволосой русалки, которая спасает жизнь молодому человеку (Александр Паль), связавшемуся с мафией. Бандиты избивают его за что-то, связывают и бросают в озеро. Героиня Тотибадзе буквально вдыхает в него жизнь и сразу влюбляется. Она больше не мыслит жизни без своего "принца" и превращается в человека. Как оказывается, напрасно. Gayazovs Brothers — "Синей иней"Восточные, народные мотивы, драма и протяжные "Оо-оо-оо" — участники Gayazovs Brothers создали мега-ремикс или шаманское заклинание? Братья Тимур и Ильяс Гаязовы продолжают создавать ремиксы на хиты прошлых лет. И в этот раз решили удивить слушателей своим вариантом одноименной песни 1980 года. Только теперь под нее вряд ли получится танцевать на семейных застольях. Под "Синей иней" Gayazovs Brothers нужно мчаться на вечеринку в ночной клуб и желательно во всем синем. И, судя по комментариям от пользователей, многие так и сделают "На репите", "Песня зашла", "Это шедевр", — поделились мнением слушатели. Ирина Дубцова — "Девочки"Выпускница "Фабрики звезд" создала руководство для тех, кому захочется позвонить бывшему. В этом ей помог диджей Леонид Руденко, который наложил нужный бит.Дубцова поет о сильных, независимых и стильных девушках из большого города — эдаких героинях из сериала "Секс в большом городе" только, конечно же, лучше. Как правило, в личной жизни у таких роковых красоток постоянно происходят разочарования. "Девочки, не дайте сердцу разбитому написать бывшему", — рекомендует артистка. Трек "Девочки" войдет в сборник Дубцовой "Sorry" — первый масштабный релиз за последние 15 лет. Diplo feat. Miguel — "Don't Forget My Love"Для того чтобы расслабиться и порадоваться, диджей Diplo (Томас Уэсли Пенц) и певец Мигель презентовали этот эйфорический хаус-трек. Энергичная танцевальная композиция войдет войдет в грядущий альбом диджея под названием "Diplo", который будет состоять из 14 композиций. Предстоящий сборник станет первым полноценным альбомом диджея после "Florida", выпущенного в 2004 году. Релиз запланирован на 4 марта.

