https://ria.ru/20220213/moshenniki-1772557871.html

В ВТБ предупредили о росте активности мошенников накануне 14 февраля

В ВТБ предупредили о росте активности мошенников накануне 14 февраля - РИА Новости, 13.02.2022

В ВТБ предупредили о росте активности мошенников накануне 14 февраля

Мошенники накануне Дня всех влюбленных шантажируют россиян в социальных сетях и сайтах знакомств, вымогают деньги при личной переписке и вынуждают платить на... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T12:32

2022-02-13T12:32

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники накануне Дня всех влюбленных шантажируют россиян в социальных сетях и сайтах знакомств, вымогают деньги при личной переписке и вынуждают платить на фейковых ресурсах для организации романтических свиданий, сообщила пресс-служба банка ВТБ.Кредитная организация предупреждает об активности аферистов накануне 14 февраля и раскрывает основные схемы с применением методов социальной инженерии и фишинга. "Одним из наиболее распространенных сценариев мошенников накануне 14 февраля стала переписка с пользователями социальных сетей и сайтов знакомств. Владельцы аккаунтов, которые редко используют свое настоящее имя, "добавляют в друзья" одиноких мужчин и женщин и начинают общение на личные темы", - указали в банке.В ходе переписки участники обмениваются своими фотографиями, в том числе – компрометирующего характера. Затем жертве злоумышленников начинают приходить сообщения с угрозами и требованием перевести деньги для сохранения переписки в тайне. В противном случае мошенники обещают переслать полученные фото друзьям и родственникам пользователя, раскрыли детали в ВТБ.Еще одним методом социнженерии является знакомство с потенциальным спутником, якобы проживающим за границей, которые просят перевести деньги под разными предлогами: финансовые сложности, проблемы со здоровьем, помощь коллеге или – на что особенно реагируют влюбленные – желание прилететь в Россию для личного знакомства. "Переводы могут совершаться неоднократно, а общая сумма ущерба – превышать несколько миллионов рублей", - указали в ВТБ.И, наконец, мошенники активно используют фишинг для организации "свиданий" накануне 14 февраля. Договорившись пойти в кино, театр или на концерт, пользователь получает ссылку для покупки билетов – однако сайт может оказаться фейковым. Фишинговые ссылки используются и при продаже подарков на популярных маркетплейсах.Мошенники выставляют технику, украшения, одежду по изначально заниженной стоимости, на которую реагирует потенциальный покупатель. А потом аферисты уводят его с официальной площадки и заставляют оплатить товар по фейковой ссылке или просто переводом на карту, предупредил ВТБ.

https://ria.ru/20220211/moshennik-1772268783.html

https://ria.ru/20220209/film-1771831837.html

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технологии, россия, втб, день святого валентина