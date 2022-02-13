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СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине, заявила генсек организации
СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине, заявила генсек организации - РИА Новости, 13.02.2022
СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине, заявила генсек организации
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ продолжат работу на Украине без перерыва, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T19:20
2022-02-13T19:20
в мире
украина
обсе
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ продолжат работу на Украине без перерыва, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид."Большое спасибо Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офису координатора проектов ОБСЕ на Украине за выдающуюся работу. Они продолжат выполнять свою работу без перерыва", - написала Шмид в Twitter.
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в мире, украина, обсе, ситуация в днр и лнр
19:20 13.02.2022
 
СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине, заявила генсек организации

Генеральный секретарь Шмид: СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине

© REUTERS / Alexander ErmochenkoСотрудник ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке
Сотрудник ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Сотрудник ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ продолжат работу на Украине без перерыва, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
"Большое спасибо Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офису координатора проектов ОБСЕ на Украине за выдающуюся работу. Они продолжат выполнять свою работу без перерыва", - написала Шмид в Twitter.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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