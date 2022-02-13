https://ria.ru/20220213/missiya-1772600230.html

СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине, заявила генсек организации

СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине, заявила генсек организации - РИА Новости, 13.02.2022

СММ ОБСЕ продолжит работу на Украине, заявила генсек организации

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ продолжат работу на Украине без перерыва, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T19:20

2022-02-13T19:20

2022-02-13T19:20

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ продолжат работу на Украине без перерыва, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид."Большое спасибо Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офису координатора проектов ОБСЕ на Украине за выдающуюся работу. Они продолжат выполнять свою работу без перерыва", - написала Шмид в Twitter.

https://ria.ru/20220213/otzyv-1772589536.html

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