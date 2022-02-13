https://ria.ru/20220213/koronavirus-1772553235.html

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 13.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области за сутки выявили 7349 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 человека, следует из опубликованных в воскресенье... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:52

2022-02-13T11:52

2022-02-13T11:52

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области за сутки выявили 7349 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 человека, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 7349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 34 человека умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 9146 человек.

московская область (подмосковье)

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