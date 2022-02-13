https://ria.ru/20220213/koronavirus-1772552451.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек - РИА Новости, 13.02.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек

За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:45

2022-02-13T11:45

2022-02-13T11:45

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 101 568 человек, или на 9,8% меньше в сравнении с 12 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220213/testy-1772522983.html

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, россия