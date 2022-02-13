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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220213/koronavirus-1772552451.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек - РИА Новости, 13.02.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек
За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:45
2022-02-13T11:45
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 101 568 человек, или на 9,8% меньше в сравнении с 12 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, россия
11:45 13.02.2022
 
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек

За сутки в России выздоровели 101 568 человек от COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале
Медицинский работник в госпитале - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник в госпитале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 101 568 человек, или на 9,8% меньше в сравнении с 12 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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