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В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек - РИА Новости, 13.02.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек
За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:45
2022-02-13T11:45
2022-02-13T11:45
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 101 568 человек, или на 9,8% меньше в сравнении с 12 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, россия
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 101 568 человек
За сутки в России выздоровели 101 568 человек от COVID-19