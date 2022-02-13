https://ria.ru/20220213/kemerovo-1772577130.html

В Кемерово пятеро детей отравились хлором в бассейне

В Кемерово пятеро детей отравились хлором в бассейне - РИА Новости, 13.02.2022

В Кемерово пятеро детей отравились хлором в бассейне

В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора после купания в бассейне, сообщили в прокуратуре и СК. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:18

2022-02-13T15:18

2022-02-13T18:34

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

кемерово

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КЕМЕРОВО, 13 фев — РИА Новости. В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора после купания в бассейне, сообщили в прокуратуре и СК."Двенадцатого февраля около 20:00 в городе Кемерово при купании в бассейне пятеро несовершеннолетних получили отравление, предположительно, парами хлора. В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении под наблюдением", — информирует прокуратура.В СУ СК по Кемеровской области уточнили, что в больницу доставили пациентов в возрасте от шести до 13 лет.В прокуратуре и СК начали проверки. Следователи сделали замеры воздуха, изъяли образцы воды из бассейна, проверяют систему вентиляции и очистки воды.Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766935425.html

https://ria.ru/20210424/otravlenie-1729787288.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), кемерово