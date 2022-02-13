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В Кемерово пятеро детей отравились хлором в бассейне
В Кемерово пятеро детей отравились хлором в бассейне - РИА Новости, 13.02.2022
В Кемерово пятеро детей отравились хлором в бассейне
В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора после купания в бассейне, сообщили в прокуратуре и СК. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T15:18
2022-02-13T18:34
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
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КЕМЕРОВО, 13 фев — РИА Новости. В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора после купания в бассейне, сообщили в прокуратуре и СК."Двенадцатого февраля около 20:00 в городе Кемерово при купании в бассейне пятеро несовершеннолетних получили отравление, предположительно, парами хлора. В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении под наблюдением", — информирует прокуратура.В СУ СК по Кемеровской области уточнили, что в больницу доставили пациентов в возрасте от шести до 13 лет.В прокуратуре и СК начали проверки. Следователи сделали замеры воздуха, изъяли образцы воды из бассейна, проверяют систему вентиляции и очистки воды.Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766935425.html
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), кемерово
15:18 13.02.2022 (обновлено: 18:34 13.02.2022)
 
В Кемерово пятеро детей отравились хлором в бассейне

В Кемерово госпитализировали пятерых детей после отравления хлором в бассейне

© Фото : СУ СК по Кемеровской области - КузбассуПроверка по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Кемерово
Проверка по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Кемерово - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : СУ СК по Кемеровской области - Кузбассу
Проверка по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 13 фев — РИА Новости. В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора после купания в бассейне, сообщили в прокуратуре и СК.
"Двенадцатого февраля около 20:00 в городе Кемерово при купании в бассейне пятеро несовершеннолетних получили отравление, предположительно, парами хлора. В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении под наблюдением", — информирует прокуратура.
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В СУ СК по Кемеровской области уточнили, что в больницу доставили пациентов в возрасте от шести до 13 лет.
"Предварительно установлено, что накануне дети с родителями находились в сауне с бассейном. По возвращении домой ребятишки почувствовали себя плохо, родители вызвали скорую помощь. Детей с признаками отравления парами хлора госпитализировали. В настоящее время состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей", — добавили в ведомстве.
В прокуратуре и СК начали проверки. Следователи сделали замеры воздуха, изъяли образцы воды из бассейна, проверяют систему вентиляции и очистки воды.
Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних.
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ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Кемерово
 
 
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