15:18 13.02.2022 (обновлено: 18:34 13.02.2022)
В Кемерово пятеро детей отравились хлором в бассейне
В Кемерово госпитализировали пятерых детей после отравления хлором в бассейне
© Фото : СУ СК по Кемеровской области - КузбассуПроверка по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Кемерово
Проверка по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Кемерово
КЕМЕРОВО, 13 фев — РИА Новости. В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора после купания в бассейне, сообщили в прокуратуре и СК.
"Двенадцатого февраля около 20:00 в городе Кемерово при купании в бассейне пятеро несовершеннолетних получили отравление, предположительно, парами хлора. В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении под наблюдением", — информирует прокуратура.
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В СУ СК по Кемеровской области уточнили, что в больницу доставили пациентов в возрасте от шести до 13 лет.
"Предварительно установлено, что накануне дети с родителями находились в сауне с бассейном. По возвращении домой ребятишки почувствовали себя плохо, родители вызвали скорую помощь. Детей с признаками отравления парами хлора госпитализировали. В настоящее время состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей", — добавили в ведомстве.
В прокуратуре и СК начали проверки. Следователи сделали замеры воздуха, изъяли образцы воды из бассейна, проверяют систему вентиляции и очистки воды.
Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних.
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