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Во Франции предъявили обвинения подозреваемой в связях с убийцей учителя
Во Франции предъявили обвинения подозреваемой в связях с убийцей учителя - РИА Новости, 13.02.2022
Во Франции предъявили обвинения подозреваемой в связях с убийцей учителя
Женщине, подозреваемой в связях с убийцей школьного учителя Самюэля Пати, обезглавленного в октябре 2020 года во Франции, предъявлены новые обвинения, сообщает... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:42
2022-02-13T10:42
в мире
франция
убийство учителя во франции
криминал
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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Женщине, подозреваемой в связях с убийцей школьного учителя Самюэля Пати, обезглавленного в октябре 2020 года во Франции, предъявлены новые обвинения, сообщает газета Parisien со ссылкой на свою информацию."С момента трагедии судьи из отдела по борьбе с терроризмом пытаются установить все факторы, подтолкнувшие к совершению преступления. По нашей информации, они пересмотрели в сторону повышения роль Присциллы М., одной из 15 обвиняемых, в разжигании ненависти, которая побудила Абдулаха Анзорова к действиям. В ходе допроса 29 декабря 2021 года женщине были предъявлены обвинения в "пособничестве в совершении теракта", в то время как она обвинялась лишь в "участии в террористическом объединении", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что в связи с новыми обвинениями женщине грозит пожизненное заключение. По данным газеты, судьи считают, что женщина "укрепила решимость Анзорова совершить преступное деяние", "способствовала обнаружению жертвы и, следовательно, совершению теракта" и "привела идеологические аргументы в пользу совершения убийства Самюэля Пати".В июне 2021 года газета Midi Libre сообщила, что французская полиция задержала на юге страны 33-летнюю женщину, которая подозревается в связях с убийцей Пати.Убийство произошло у школы, где Пати преподавал. Нападавшего застрелила полиция. Учитель до гибели показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, где обсуждалась тема свободы слова.
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в мире, франция, убийство учителя во франции, криминал
10:42 13.02.2022
 
Во Франции предъявили обвинения подозреваемой в связях с убийцей учителя

Газета "Parisien": подозреваемой в связях с убийцей учителя Пати предъявили обвинения

© AP Photo / Michel EulerНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Michel Euler
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Женщине, подозреваемой в связях с убийцей школьного учителя Самюэля Пати, обезглавленного в октябре 2020 года во Франции, предъявлены новые обвинения, сообщает газета Parisien со ссылкой на свою информацию.
"С момента трагедии судьи из отдела по борьбе с терроризмом пытаются установить все факторы, подтолкнувшие к совершению преступления. По нашей информации, они пересмотрели в сторону повышения роль Присциллы М., одной из 15 обвиняемых, в разжигании ненависти, которая побудила Абдулаха Анзорова к действиям. В ходе допроса 29 декабря 2021 года женщине были предъявлены обвинения в "пособничестве в совершении теракта", в то время как она обвинялась лишь в "участии в террористическом объединении", - говорится в сообщении газеты.
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Отмечается, что в связи с новыми обвинениями женщине грозит пожизненное заключение. По данным газеты, судьи считают, что женщина "укрепила решимость Анзорова совершить преступное деяние", "способствовала обнаружению жертвы и, следовательно, совершению теракта" и "привела идеологические аргументы в пользу совершения убийства Самюэля Пати".
В июне 2021 года газета Midi Libre сообщила, что французская полиция задержала на юге страны 33-летнюю женщину, которая подозревается в связях с убийцей Пати.
Убийство произошло у школы, где Пати преподавал. Нападавшего застрелила полиция. Учитель до гибели показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, где обсуждалась тема свободы слова.
 
В миреФранцияУбийство учителя во ФранцииКриминал
 
 
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