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Уникальный фонтан в "Царицыно" ждет капитальный ремонт

Уникальный фонтан в "Царицыно" ждет капитальный ремонт - РИА Новости, 13.02.2022

Уникальный фонтан в "Царицыно" ждет капитальный ремонт

Уникальный светодинамический фонтан в парке столичного музея-заповедника "Царицыно" начнут ремонтировать в октябре, закончить капитальный ремонт планируется... РИА Новости, 13.02.2022

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2022-02-13T11:11

2022-02-13T11:11

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уникальный светодинамический фонтан в парке столичного музея-заповедника "Царицыно" начнут ремонтировать в октябре, закончить капитальный ремонт планируется весной следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей, он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции. За прошедшие годы в ходе эксплуатации появились разрушения покрытия парапетов и чаши, просадка плит, требуется замена насосов и другого оборудования, обновление сложнейших акустической и электронной систем управления", - сказал Бирюков.Заместитель мэра уточнил, что капитальный ремонт планируется начать в октябре, после завершения сезона фонтанов, и закончить весной 2023 года."Специалисты комплекса городского хозяйства полностью заменят электронную и акустическую системы управления фонтаном, усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование", - отметил Бирюков.Кроме того, обновят системы электроснабжения и водоснабжения, гранитную облицовку чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения.В общей сложности, по словам Бирюкова, предстоит заменить более 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. На финальном этапе проекта установят новые системы видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию.Заммэра рассказал, что тяжелые строительные материалы и оборудование будут перемещаться специальным самоходным паромом, так как пешеходные мосты, ведущие к фонтану, имеют ограничения по грузоподъемности."После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и качества звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволят создавать практически неограниченное число художественных композиций", - добавил он.

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Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве Первый свето-динамический фонтан был запущен в Царицыно в 2007 году к 860-летию Москвы. Его пульт управления находится под землей. Это большое кондиционируемое помещение, где установлена электрощитовая и компьютер. Чтобы запустить все 878 струй, дежурный электромонтер быстро нажимает 56 кнопок. Также вручную включаются и 3 тысячи светильников. Компьютер руководит танцами: их 20, и они идут по кругу. Также он регулирует динамику струй: когда сильный ветер, вода высоко не поднимается, чтобы не обрызгать людей. 2022-02-13T11:11 true PT2M55S

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков