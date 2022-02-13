https://ria.ru/20220213/evrovidenie-1772531918.html
Украина внаглую украла культовый номер России на Евровидении
Участницу Евровидения от Украины обвинили в воровстве образа у Манижи - РИА Новости, 13.02.2022
Украина внаглую украла культовый номер России на Евровидении
Пользователи YouTube раскритиковали выступление певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T07:11
2022-02-13T07:11
2022-02-13T08:19
алина паш
maruv (анна корсун)
анастасия приходько
москва
италия
måneskin
евровидение-2022
manizha (манижа сангин)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали выступление певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022.Артистка заняла первое место, исполнив песню "Тіні забутих предків" (Тени забытых предков. — Прим. ред.). Однако некоторые комментаторы посчитали, что она позаимствовала образ и идею номера у певицы Манижи, которая представляла Россию на песенном конкурсе в прошлом году."Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года", — поделился мнением Михаил Соловьев.В частности, пользовательница Ксения Оноприенко обратила внимание на схожесть манеры композиций, их сопровождения, видеоряда на заднем фоне и даже головных уборов певиц."Тупо скопировали", — резюмировала она."Фальшивка", — высказалась Алена Ковалец."Ужас. Это провал для Украины", — заявила Татьяна Ярмак.Некоторые также посчитали, что концепция номера Паш такая же, как и у представившей Украину в 2016 году Джамалы.Также читателей возмутили двойные стандарты национального отбора Украины."Почему ей можно ехать, а Maruv нельзя? Maruv в отличии от Паш не посещала Крым после 2014 года с обеих сторон, а Паш была там в 2015 году с пересадкой через Москву и писала об этом в фейсбуке. Maruv слили просто из-за гастролей в России, когда это делают почти все украинские артисты по сей день, а Паш никто и слова не сказал за нарушение правила участия в отборе, и тем более за нарушение закона страны", — посетовала одна из пользовательниц.Однако среди комментаторов нашлись и те, кто не принял во внимание эти рассуждения и высоко оценил выступление украинки."Невероятно сильная песня и прекрасное исполнение! Не зря отправлял свой голос!" — написал Viter."Все европейцы в восторге от этой песни! Очень душевная, глубокая и уникальная песня! Сама Алина очень интересна как личность", — предположила Ирина1296.В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно о поездке Алины Паш в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Певице и ее близким начали поступать угрозы. Артистка пояснила, что ездила в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых. Она утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 году она посещала Москву по личным обстоятельствам "как частное лицо".На Украине неоднократно происходили конфликты из-за Евровидения. Так, певица Maruv, получившая право представлять страну в 2019 году, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России. Группы Freedom-jazz и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, тоже отказались от предложения представлять страну на конкурсе. На прошлогоднем отборе досталось и дуэту Anna Maria. В телеинтервью они отказались назвать воссоединение Крыма с Россией "оккупацией". После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности полуострова довели артисток до слез.Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Måneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.
https://ria.ru/20220213/pash-1772529522.html
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алина паш, maruv (анна корсун), анастасия приходько, москва, италия, måneskin, евровидение-2022, manizha (манижа сангин), украина, россия
07:11 13.02.2022 (обновлено: 08:19 13.02.2022)
Участницу Евровидения от Украины обвинили в воровстве образа у Манижи
Пользователи YouTube обвинили участницу Евровидения от Украины Паш в краже образа у Манижи
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Пользователи YouTube раскритиковали
выступление певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022.
Артистка заняла первое место, исполнив песню "Тіні забутих предків" (Тени забытых предков. — Прим. ред.). Однако некоторые комментаторы посчитали, что она позаимствовала образ и идею номера у певицы Манижи, которая представляла Россию
на песенном конкурсе в прошлом году.
"Копия Манижи, ничего своего придумать не могут", — считает Artkl.
"Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько
из 2010 года", — поделился мнением Михаил Соловьев
.
"Первое, что пришло в голову — это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей", — отметила Vita Kraynuk.
В частности, пользовательница Ксения Оноприенко обратила внимание на схожесть манеры композиций, их сопровождения, видеоряда на заднем фоне и даже головных уборов певиц.
"Тупо скопировали", — резюмировала она.
"Фальшивка", — высказалась Алена Ковалец.
"Ужас. Это провал для Украины", — заявила Татьяна Ярмак.
Некоторые также посчитали, что концепция номера Паш такая же, как и у представившей Украину в 2016 году Джамалы.
"Отвратная песня. Достали уже Украину выставлять плаксивой и несчастной. Джамала 2.0", — призналась Mileena Rage.
Также читателей возмутили двойные стандарты национального отбора Украины
.
"Почему ей можно ехать, а Maruv нельзя? Maruv в отличии от Паш не посещала Крым после 2014 года с обеих сторон, а Паш была там в 2015 году с пересадкой через Москву
и писала об этом в фейсбуке. Maruv слили просто из-за гастролей в России, когда это делают почти все украинские артисты по сей день, а Паш никто и слова не сказал за нарушение правила участия в отборе, и тем более за нарушение закона страны", — посетовала одна из пользовательниц.
Однако среди комментаторов нашлись и те, кто не принял во внимание эти рассуждения и высоко оценил выступление украинки.
"Невероятно сильная песня и прекрасное исполнение! Не зря отправлял свой голос!" — написал Viter.
"Когда одни говорят, что песня вся такая грустная, страдальческая (подавайте веселые танцы) — я хочу сказать о том, насколько сильно она звучит! Словно все люди встали и поют вместе с ней. Поистине, глубокая и невероятная песня!" — ответила критикам sasha lapidus.
"Все европейцы в восторге от этой песни! Очень душевная, глубокая и уникальная песня! Сама Алина очень интересна как личность", — предположила Ирина1296.
В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно о поездке Алины Паш
в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Певице и ее близким начали поступать угрозы. Артистка пояснила, что ездила в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых. Она утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 году она посещала Москву по личным обстоятельствам "как частное лицо".
На Украине неоднократно происходили конфликты из-за Евровидения. Так, певица Maruv
, получившая право представлять страну в 2019 году, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России. Группы Freedom-jazz и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, тоже отказались от предложения представлять страну на конкурсе. На прошлогоднем отборе досталось и дуэту Anna Maria. В телеинтервью они отказались назвать воссоединение Крыма с Россией "оккупацией". После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности полуострова довели артисток до слез.
Евровидение-2022 пройдет в Италии
после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме
группы Måneskin
. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.