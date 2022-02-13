https://ria.ru/20220213/evrovidenie-1772531918.html

Украина внаглую украла культовый номер России на Евровидении

Участницу Евровидения от Украины обвинили в воровстве образа у Манижи - РИА Новости, 13.02.2022

Украина внаглую украла культовый номер России на Евровидении

Пользователи YouTube раскритиковали выступление певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T07:11

2022-02-13T07:11

2022-02-13T08:19

алина паш

maruv (анна корсун)

анастасия приходько

москва

италия

måneskin

евровидение-2022

manizha (манижа сангин)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали выступление певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022.Артистка заняла первое место, исполнив песню "Тіні забутих предків" (Тени забытых предков. — Прим. ред.). Однако некоторые комментаторы посчитали, что она позаимствовала образ и идею номера у певицы Манижи, которая представляла Россию на песенном конкурсе в прошлом году."Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года", — поделился мнением Михаил Соловьев.В частности, пользовательница Ксения Оноприенко обратила внимание на схожесть манеры композиций, их сопровождения, видеоряда на заднем фоне и даже головных уборов певиц."Тупо скопировали", — резюмировала она."Фальшивка", — высказалась Алена Ковалец."Ужас. Это провал для Украины", — заявила Татьяна Ярмак.Некоторые также посчитали, что концепция номера Паш такая же, как и у представившей Украину в 2016 году Джамалы.Также читателей возмутили двойные стандарты национального отбора Украины."Почему ей можно ехать, а Maruv нельзя? Maruv в отличии от Паш не посещала Крым после 2014 года с обеих сторон, а Паш была там в 2015 году с пересадкой через Москву и писала об этом в фейсбуке. Maruv слили просто из-за гастролей в России, когда это делают почти все украинские артисты по сей день, а Паш никто и слова не сказал за нарушение правила участия в отборе, и тем более за нарушение закона страны", — посетовала одна из пользовательниц.Однако среди комментаторов нашлись и те, кто не принял во внимание эти рассуждения и высоко оценил выступление украинки."Невероятно сильная песня и прекрасное исполнение! Не зря отправлял свой голос!" — написал Viter."Все европейцы в восторге от этой песни! Очень душевная, глубокая и уникальная песня! Сама Алина очень интересна как личность", — предположила Ирина1296.В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно о поездке Алины Паш в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Певице и ее близким начали поступать угрозы. Артистка пояснила, что ездила в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых. Она утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 году она посещала Москву по личным обстоятельствам "как частное лицо".На Украине неоднократно происходили конфликты из-за Евровидения. Так, певица Maruv, получившая право представлять страну в 2019 году, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России. Группы Freedom-jazz и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, тоже отказались от предложения представлять страну на конкурсе. На прошлогоднем отборе досталось и дуэту Anna Maria. В телеинтервью они отказались назвать воссоединение Крыма с Россией "оккупацией". После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности полуострова довели артисток до слез.Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Måneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.

https://ria.ru/20220213/pash-1772529522.html

https://ria.ru/20220125/eurovision-1769443696.html

https://ria.ru/20220203/eurovision-1770820999.html

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алина паш, maruv (анна корсун), анастасия приходько, москва, италия, måneskin, евровидение-2022, manizha (манижа сангин), украина, россия