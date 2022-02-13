https://ria.ru/20220213/evakuatsiya-1772530544.html

Блинкен назвал эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве благоразумной

Блинкен назвал эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве благоразумной - РИА Новости, 13.02.2022

Блинкен назвал эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве благоразумной

Напряжение вокруг Украины достаточно высоко для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников американского посольства благоразумной, заявил госсекретарь США Энтони РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T06:32

2022-02-13T06:32

2022-02-13T09:53

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ситуация в днр и лнр

энтони блинкен

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сергей лавров

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Напряжение вокруг Украины достаточно высоко для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников американского посольства благоразумной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.По его убеждению, никого не удивит, если Россия пойдет на "провокацию или инцидент", а потом использует это для оправдания военных действий. При этом глава российского МИД Сергей Лавров в состоявшемся накануне телефонном разговоре с госсекретарем заявил, что Россия не имеет никаких намерений вторгаться на Украину, а пропагандистская кампания, развернувшаяся в западных СМИ, преследует провокационные цели.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

https://ria.ru/20220213/ssha-1772525671.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, сша, киев, украина, сергей лавров, дмитрий песков, россия, нато