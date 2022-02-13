06:32 13.02.2022 (обновлено: 09:53 13.02.2022)
Блинкен назвал эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве благоразумной
Блинкен назвал эвакуацию посольства США в Киеве благоразумной из-за "риска эскалации"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Напряжение вокруг Украины достаточно высоко для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников американского посольства благоразумной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.
"Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, все еще находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой", — сказал он.
По его убеждению, никого не удивит, если Россия пойдет на "провокацию или инцидент", а потом использует это для оправдания военных действий.
При этом глава российского МИД Сергей Лавров в состоявшемся накануне телефонном разговоре с госсекретарем заявил, что Россия не имеет никаких намерений вторгаться на Украину, а пропагандистская кампания, развернувшаяся в западных СМИ, преследует провокационные цели.
11 февраля, 08:00"Цель — российская граница". На Западе ссорятся из-за Москвы и Киева
В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.
В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.