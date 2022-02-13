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https://ria.ru/20220213/evakuatsiya-1772530544.html
Блинкен назвал эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве благоразумной
Блинкен назвал эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве благоразумной - РИА Новости, 13.02.2022
Блинкен назвал эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве благоразумной
Напряжение вокруг Украины достаточно высоко для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников американского посольства благоразумной, заявил госсекретарь США Энтони РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T06:32
2022-02-13T09:53
в мире
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
сша
киев
украина
сергей лавров
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Напряжение вокруг Украины достаточно высоко для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников американского посольства благоразумной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.По его убеждению, никого не удивит, если Россия пойдет на "провокацию или инцидент", а потом использует это для оправдания военных действий. При этом глава российского МИД Сергей Лавров в состоявшемся накануне телефонном разговоре с госсекретарем заявил, что Россия не имеет никаких намерений вторгаться на Украину, а пропагандистская кампания, развернувшаяся в западных СМИ, преследует провокационные цели.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, сша, киев, украина, сергей лавров, дмитрий песков, россия, нато
06:32 13.02.2022 (обновлено: 09:53 13.02.2022)
 
Блинкен назвал эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве благоразумной

Блинкен назвал эвакуацию посольства США в Киеве благоразумной из-за "риска эскалации"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Напряжение вокруг Украины достаточно высоко для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников американского посольства благоразумной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.

"Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, все еще находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой", — сказал он.

По его убеждению, никого не удивит, если Россия пойдет на "провокацию или инцидент", а потом использует это для оправдания военных действий.
При этом глава российского МИД Сергей Лавров в состоявшемся накануне телефонном разговоре с госсекретарем заявил, что Россия не имеет никаких намерений вторгаться на Украину, а пропагандистская кампания, развернувшаяся в западных СМИ, преследует провокационные цели.
Тысячи словаков на митинге против военно-оборонного договора с США в Братиславе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
"Цель — российская граница". На Западе ссорятся из-за Москвы и Киева
В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.
В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
02:30
США "сошли с ума" из-за Украины, пишет National Interest
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЭнтони БлинкенСШАКиевУкраинаСергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияНАТО
 
 
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