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РЭЦ: экспорт продовольствия в страны Персидского залива составил $838 млн
РЭЦ: экспорт продовольствия в страны Персидского залива составил $838 млн - РИА Новости, 14.02.2022
РЭЦ: экспорт продовольствия в страны Персидского залива составил $838 млн
Экспорт отечественного продовольствия в страны Персидского залива в 2021 году составил более 838 миллионов долларов, рассказала на открытии выставки Gulfood... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-13T15:00
2022-02-14T10:53
российский экспортный центр (рэц)
россия
экспорт
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экспорт отечественного продовольствия в страны Персидского залива в 2021 году составил более 838 миллионов долларов, рассказала на открытии выставки Gulfood 2022 в Дубае генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Экспорт отечественного продовольствия в страны Персидского залива в 2021 году составил более 838 миллионов долларов. Рекордсменами стали Саудовская Аравия – 638 миллионов долларов, ОАЭ – 106 миллионов", - рассказала Никишина.Она отметила, что это предварительные расчеты аналитического центра РЭЦ.По словам главы центра, "самая популярная продукция — ячмень и пшеница, на третьем месте подсолнечное масло, также в топ-5 входит мясо птицы".Кроме того, в 2021 году Россия поставила на рынок Персидского залива больше 22 тысяч тонн шоколада на сумму 56 миллионов долларов. "Отечественные сладости пользуются большим вниманием на этом рынке, так как арабские потребители считают их более качественными", — отметила Никишина.13 февраля в Дубае открылась международная выставка пищевой промышленности Gulfood 2022. На выставке, которая продлится до 17 февраля, при поддержке Российского экспортного центра свои товары представят более 60 российских компаний, в том числе производители кондитерских изделий и молочных продуктов, мяса, напитков и икры.
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российский экспортный центр (рэц), россия, экспорт
15:00 13.02.2022 (обновлено: 10:53 14.02.2022)
 

РЭЦ: экспорт продовольствия в страны Персидского залива составил $838 млн

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экспорт отечественного продовольствия в страны Персидского залива в 2021 году составил более 838 миллионов долларов, рассказала на открытии выставки Gulfood 2022 в Дубае генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Экспорт отечественного продовольствия в страны Персидского залива в 2021 году составил более 838 миллионов долларов. Рекордсменами стали Саудовская Аравия – 638 миллионов долларов, ОАЭ – 106 миллионов", - рассказала Никишина.
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Она отметила, что это предварительные расчеты аналитического центра РЭЦ.
По словам главы центра, "самая популярная продукция — ячмень и пшеница, на третьем месте подсолнечное масло, также в топ-5 входит мясо птицы".
Кроме того, в 2021 году Россия поставила на рынок Персидского залива больше 22 тысяч тонн шоколада на сумму 56 миллионов долларов. "Отечественные сладости пользуются большим вниманием на этом рынке, так как арабские потребители считают их более качественными", — отметила Никишина.
13 февраля в Дубае открылась международная выставка пищевой промышленности Gulfood 2022. На выставке, которая продлится до 17 февраля, при поддержке Российского экспортного центра свои товары представят более 60 российских компаний, в том числе производители кондитерских изделий и молочных продуктов, мяса, напитков и икры.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкспорт
 
 
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