https://ria.ru/20220213/donbass-1772592601.html
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс командующего операцией ВСУ
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс командующего операцией ВСУ - РИА Новости, 13.02.2022
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс командующего операцией ВСУ
В Донбасс прибыл командующий операцией Объединенных сил Украины Александр Павлюк, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:35
2022-02-13T17:35
2022-02-13T21:30
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. В Донбасс прибыл командующий операцией Объединенных сил Украины Александр Павлюк, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.По данным Народной милиции, украинские силовики продолжают тренировки десантников, чтобы в дальнейшем забросить их в тыловые районы самопровозглашенных республик Донбасса.Кроме того, ВСУ активизировали воздушную разведку у контролируемых ими населенных пунктов Сизое и Болотенное.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.Украинская армия сосредоточила до половины своего личного состава в Донбассе. Это происходит на фоне повторяющихся заявлений западных политиков о том, что Россия якобы планирует вторжение в соседнее государство. Москва отвергает все обвинения, указывая, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства и затягивает переговоры.Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к своим границам и увеличением числа иностранных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в зоне конфликта.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772567852.html
https://ria.ru/20220213/otzyv-1772589536.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ми-8, киев
17:35 13.02.2022 (обновлено: 21:30 13.02.2022)
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс командующего операцией ВСУ
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс командующего операцией украинских силовиков