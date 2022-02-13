https://ria.ru/20220213/donbass-1772592601.html

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс командующего операцией ВСУ

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс командующего операцией ВСУ - РИА Новости, 13.02.2022

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс командующего операцией ВСУ

В Донбасс прибыл командующий операцией Объединенных сил Украины Александр Павлюк, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T17:35

2022-02-13T17:35

2022-02-13T21:30

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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. В Донбасс прибыл командующий операцией Объединенных сил Украины Александр Павлюк, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.По данным Народной милиции, украинские силовики продолжают тренировки десантников, чтобы в дальнейшем забросить их в тыловые районы самопровозглашенных республик Донбасса.Кроме того, ВСУ активизировали воздушную разведку у контролируемых ими населенных пунктов Сизое и Болотенное.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.Украинская армия сосредоточила до половины своего личного состава в Донбассе. Это происходит на фоне повторяющихся заявлений западных политиков о том, что Россия якобы планирует вторжение в соседнее государство. Москва отвергает все обвинения, указывая, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства и затягивает переговоры.Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к своим границам и увеличением числа иностранных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в зоне конфликта.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772567852.html

https://ria.ru/20220213/otzyv-1772589536.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ми-8, киев