https://ria.ru/20220213/donbass-1772588739.html

В ЛНР провели занятия по подавлению огня с подразделениями ПВО

В ЛНР провели занятия по подавлению огня с подразделениями ПВО - РИА Новости, 13.02.2022

В ЛНР провели занятия по подавлению огня с подразделениями ПВО

Занятия со специалистами подразделений противовоздушной обороны (ПВО) по подавлению огневой активности противника прошли в самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:54

2022-02-13T16:54

2022-02-13T16:54

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Занятия со специалистами подразделений противовоздушной обороны (ПВО) по подавлению огневой активности противника прошли в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в воскресенье представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР." Подразделения ПВО Народной милиции провели занятия на одном из полигонов республики за линией отвода согласно минским соглашениям. Совместно с подразделениями РЭБ, артиллерии и разведки отработаны действия в составе огневого контура для своевременного подавления огневой активности противника", - сказал представитель пресс-службы журналистам.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр