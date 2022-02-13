https://ria.ru/20220213/donbass-1772565008.html

Пушилин предположил, что ждет жителей ДНР и ЛНР при возвращении на Украину

Пушилин предположил, что ждет жителей ДНР и ЛНР при возвращении на Украину - РИА Новости, 13.02.2022

Пушилин предположил, что ждет жителей ДНР и ЛНР при возвращении на Украину

Действия киевских властей демонстрируют, что будет "ужасно плохо", если самопровозглашенные ДНР и ЛНР при каких-то обстоятельствах будут вынуждены вернуться на... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T13:42

2022-02-13T13:42

2022-02-13T13:42

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Действия киевских властей демонстрируют, что будет "ужасно плохо", если самопровозглашенные ДНР и ЛНР при каких-то обстоятельствах будут вынуждены вернуться на Украину, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Такими шагами (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, или его соучастники тех преступлений, которые происходят сейчас на Донбассе, по сути, демонстрируют, что будет ужасно плохо, если ситуация как-то пойдет по пути того, что мы будем вынуждены при каких-то обстоятельствах, я пока говорю очень гипотетически, вернуться на Украину. Мы будем уничтожены", - сказал он в интервью телеканалу RT."Здесь простой, понятный, контролируемый в переговорном процессе, контактной группой, "нормандским форматом", обмен пленных не может дойти до логического завершения... Представляете, что бы с нами если бы пошло по их сценарию? ...Это этнические чистки, геноцид, концлагеря. Они же даже открыто об этом говорили. Никакой здравомыслящий житель Донецкой и Луганской народных республик не может без какого-то ужаса представлять, что будет, если попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть", - добавил Пушилин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, днр, лнр, донбасс, украина