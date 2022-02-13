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В Станице Луганской в Донбассе произошел взрыв баллона в кафе
В Станице Луганской в Донбассе произошел взрыв баллона в кафе - РИА Новости, 13.02.2022
В Станице Луганской в Донбассе произошел взрыв баллона в кафе
Взрыв предварительно газового баллона произошел в кафе "Мрия" в Станице Луганской в Донбассе, в результате чего пострадали 12 человек, восемь из которых... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:12
2022-02-13T10:12
2022-02-13T10:12
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Взрыв предварительно газового баллона произошел в кафе "Мрия" в Станице Луганской в Донбассе, в результате чего пострадали 12 человек, восемь из которых госпитализированы, сообщила в воскресенье утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС."Двенадцатого февраля в 17.46 (18.46 мск.) в пгт Станица Луганская в кафе "Мрия" произошел взрыв предварительно газового баллона с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в 21.52 (22.52 мск.) спасатели ликвидировали пожар, который охватил 160 квадратных метров площади.
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в мире, станица луганская, украина, ситуация в днр и лнр
В Станице Луганской в Донбассе произошел взрыв баллона в кафе
Взрыв баллона произошел в кафе в Станице Луганской в Донбассе, пострадали 12 человек