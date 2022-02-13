https://ria.ru/20220213/diplomaty-1772526017.html

Австралия эвакуировала сотрудников посольства в Киеве

Австралия приостановила работу посольства в Киеве - РИА Новости, 13.02.2022

Австралия эвакуировала сотрудников посольства в Киеве

Власти Австралии объявили о приостановке работы своего посольства в Киеве и распорядились об отъезде его сотрудников из-за "ухудшающейся ситуации в области... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T02:16

2022-02-13T02:16

2022-02-13T02:16

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Власти Австралии объявили о приостановке работы своего посольства в Киеве и распорядились об отъезде его сотрудников из-за "ухудшающейся ситуации в области безопасности" на Украине, говорится в пресс-релизе австралийского министерства иностранных дел.МИД Австралии добавил, что перенесет операции посольства во временный офис во Львове. Ведомство также рекомендовало гражданам Австралии немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, так как "условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220212/peregovory-1772514944.html

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