Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/diplomaty-1772526017.html
Австралия эвакуировала сотрудников посольства в Киеве
Австралия приостановила работу посольства в Киеве - РИА Новости, 13.02.2022
Австралия эвакуировала сотрудников посольства в Киеве
Власти Австралии объявили о приостановке работы своего посольства в Киеве и распорядились об отъезде его сотрудников из-за "ухудшающейся ситуации в области... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T02:16
2022-02-13T02:16
в мире
дмитрий песков
россия
киев
москва
мид австралии
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587741784_0:227:3076:1957_1920x0_80_0_0_5bbe7e94aa38b6ceda895f8c56583d14.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Власти Австралии объявили о приостановке работы своего посольства в Киеве и распорядились об отъезде его сотрудников из-за "ухудшающейся ситуации в области безопасности" на Украине, говорится в пресс-релизе австралийского министерства иностранных дел.МИД Австралии добавил, что перенесет операции посольства во временный офис во Львове. Ведомство также рекомендовало гражданам Австралии немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, так как "условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220212/peregovory-1772514944.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587741784_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_649af53deb2fd307497b58307d9790d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, мид австралии, нато, ситуация в днр и лнр
02:16 13.02.2022
 
Австралия приостановила работу посольства в Киеве

Австралия приостановила работу посольства в Киеве и распорядилась об отъезде сотрудников

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина с портфелем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Власти Австралии объявили о приостановке работы своего посольства в Киеве и распорядились об отъезде его сотрудников из-за "ухудшающейся ситуации в области безопасности" на Украине, говорится в пресс-релизе австралийского министерства иностранных дел.

"На фоне ухудшающейся ситуации в области безопасности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной правительство Австралии распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и приостановило его работу", — говорится в сообщении ведомства.

МИД Австралии добавил, что перенесет операции посольства во временный офис во Львове. Ведомство также рекомендовало гражданам Австралии немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, так как "условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
Вчера, 22:10
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена
 
В миреДмитрий ПесковРоссияКиевМоскваМИД АвстралииНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала