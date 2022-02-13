03:51 13.02.2022 (обновлено: 06:23 13.02.2022)
Источник: желающих уехать с Байконура россиян расселят в 2022 году
Источник: всех россиян, желающих уехать с Байконура, расселят в 2022 году
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" с транспортным кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" установили на стартовом комплексе космодрома Байконур
БАЙКОНУР, 13 фев — РИА Новости. Российские граждане, проживающие на Байконуре и желающие уехать на родину, получат в 2022 году 600 сертификатов на покупку жилья, этого должно хватить на всех жителей города, ждущих переселения, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.
"На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в среднем сертификат позволяет получить примерно 1,3 миллиона рублей на человека, поэтому полностью покупку жилья в России он не покрывает. В зависимости от цен в конкретном городе, куда уезжают россияне — байконурцы, они берут ипотеку или справляются за счет собственных накоплений.
Источник рассказал, что программа обеспечения жильем граждан, отселяемых из Байконура, действовала с 2002 по 2013 годы. За это время жилье в России получили около семи тысяч граждан. В 2018 году после выхода соответствующего указа президента, программа была возобновлена. В 2018 году выдали 137 жилищных сертификатов, а в 2019, 2020 и 2021 годах — примерно по 600 сертификатов.
Однако он уточнил, что в 2022 году начнется формирование новой очереди на отселение. Раньше социальные выплаты на покупку жилья в России предоставлялись только тем, кто имел определенный стаж работы на момент вступления указа в силу 18 марта 2018 года, пояснил источник.