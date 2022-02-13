Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины
Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Антивоенная анонимная акция прошла в Кишиневе возле здания посольства Украины, ее участники выступили против нагнетания истерии вокруг возможного конфликта в Восточной Европе, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы не знаем, о чем договариваются власти Молдавии и Украины, но мы знаем, что сегодня в Украине больше нет телеканалов, которые говорят о мире и дружбе между народами. Украинцы, не становитесь жертвой милитаристов, не поддавайтесь на манипуляции и провокации", - заявили журналистам организаторы акции, которые пожелали остаться анонимными.
Протестующие были одеты в маски Сальвадора Дали и красные крутки как герои сериала "Бумажный дом". Они принесли с собой плакаты с надписями "Нет пропаганде войны!", "Молдова - нейтральная страна", "Не учите плохому Майю Санду".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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