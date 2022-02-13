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Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины
Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины - РИА Новости, 13.02.2022
Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины
Антивоенная анонимная акция прошла в Кишиневе возле здания посольства Украины, ее участники выступили против нагнетания истерии вокруг возможного конфликта в... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:25
2022-02-13T20:25
в мире
украина
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Антивоенная анонимная акция прошла в Кишиневе возле здания посольства Украины, ее участники выступили против нагнетания истерии вокруг возможного конфликта в Восточной Европе, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье у посольства Украины в Кишиневе прошла акция протеста против военной истерии в информационном пространстве Украины и Молдавии. Манифестанты считают, что Молдавию пытаются втянуть в потенциальный военный конфликт вокруг Украины."Мы не знаем, о чем договариваются власти Молдавии и Украины, но мы знаем, что сегодня в Украине больше нет телеканалов, которые говорят о мире и дружбе между народами. Украинцы, не становитесь жертвой милитаристов, не поддавайтесь на манипуляции и провокации", - заявили журналистам организаторы акции, которые пожелали остаться анонимными.Протестующие были одеты в маски Сальвадора Дали и красные крутки как герои сериала "Бумажный дом". Они принесли с собой плакаты с надписями "Нет пропаганде войны!", "Молдова - нейтральная страна", "Не учите плохому Майю Санду".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, украина, молдавия, кишинев, майя санду
20:25 13.02.2022
 
Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины

Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Антивоенная анонимная акция прошла в Кишиневе возле здания посольства Украины, ее участники выступили против нагнетания истерии вокруг возможного конфликта в Восточной Европе, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье у посольства Украины в Кишиневе прошла акция протеста против военной истерии в информационном пространстве Украины и Молдавии. Манифестанты считают, что Молдавию пытаются втянуть в потенциальный военный конфликт вокруг Украины.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
"Мы не знаем, о чем договариваются власти Молдавии и Украины, но мы знаем, что сегодня в Украине больше нет телеканалов, которые говорят о мире и дружбе между народами. Украинцы, не становитесь жертвой милитаристов, не поддавайтесь на манипуляции и провокации", - заявили журналистам организаторы акции, которые пожелали остаться анонимными.
Протестующие были одеты в маски Сальвадора Дали и красные крутки как герои сериала "Бумажный дом". Они принесли с собой плакаты с надписями "Нет пропаганде войны!", "Молдова - нейтральная страна", "Не учите плохому Майю Санду".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
 
В миреУкраинаМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
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