https://ria.ru/20220213/aktsiya-1772605419.html

Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины

Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины - РИА Новости, 13.02.2022

Анонимная антивоенная акция прошла в Кишиневе у посольства Украины

Антивоенная анонимная акция прошла в Кишиневе возле здания посольства Украины, ее участники выступили против нагнетания истерии вокруг возможного конфликта в... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:25

2022-02-13T20:25

2022-02-13T20:25

в мире

украина

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Антивоенная анонимная акция прошла в Кишиневе возле здания посольства Украины, ее участники выступили против нагнетания истерии вокруг возможного конфликта в Восточной Европе, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье у посольства Украины в Кишиневе прошла акция протеста против военной истерии в информационном пространстве Украины и Молдавии. Манифестанты считают, что Молдавию пытаются втянуть в потенциальный военный конфликт вокруг Украины."Мы не знаем, о чем договариваются власти Молдавии и Украины, но мы знаем, что сегодня в Украине больше нет телеканалов, которые говорят о мире и дружбе между народами. Украинцы, не становитесь жертвой милитаристов, не поддавайтесь на манипуляции и провокации", - заявили журналистам организаторы акции, которые пожелали остаться анонимными.Протестующие были одеты в маски Сальвадора Дали и красные крутки как герои сериала "Бумажный дом". Они принесли с собой плакаты с надписями "Нет пропаганде войны!", "Молдова - нейтральная страна", "Не учите плохому Майю Санду".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

украина

молдавия

кишинев

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в мире, украина, молдавия, кишинев, майя санду