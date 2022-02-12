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Жалоб на семью, где мать напала с ножом на сына под Саратовом, не было
Жалоб на семью, где мать напала с ножом на сына под Саратовом, не было - РИА Новости, 12.02.2022
Жалоб на семью, где мать напала с ножом на сына под Саратовом, не было
Комиссия по делам несовершеннолетних Энгельсского района Саратовской области не получала жалоб на семью, где рос пятилетний мальчик, госпитализированный с... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T18:26
2022-02-12T18:26
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних Энгельсского района Саратовской области не получала жалоб на семью, где рос пятилетний мальчик, госпитализированный с ножевыми ранениями, сообщила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу в квартире многоэтажного дома (бывшего общежития) по улице Полтавская в Энгельсе 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла пятилетнему сыну множественные колото-резаные ранения. Подозреваемая задержана, вину она признала. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии. СК также возбудил дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пострадавшего ребенка."Ранее данная семья проживала на территории Аткарского муниципального района, стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. После переезда в Энгельс в 2020 году семья стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Энгельсского муниципального района. За время нахождения на учете, а также в течение 2021 года после снятия с учета в январе сведения о неблагополучии в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Энгельсского муниципального района не поступали", - говорится в сообщении.Уточняется, что анализ работы органов и учреждений системы профилактики Аткарского и Энгельсского районов будет проведен на заседании постоянно действующего штаба при межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области 18 февраля.Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Губернатор Валерий Радаев поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района.
https://ria.ru/20211106/napadenie-1757842518.html
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
18:26 12.02.2022
 
Жалоб на семью, где мать напала с ножом на сына под Саратовом, не было

Жалоб на семью, где мать напала с ножом на пятилетнего сына под Саратовом, не было

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних Энгельсского района Саратовской области не получала жалоб на семью, где рос пятилетний мальчик, госпитализированный с ножевыми ранениями, сообщила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу в квартире многоэтажного дома (бывшего общежития) по улице Полтавская в Энгельсе 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла пятилетнему сыну множественные колото-резаные ранения. Подозреваемая задержана, вину она признала. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии. СК также возбудил дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пострадавшего ребенка.
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"Ранее данная семья проживала на территории Аткарского муниципального района, стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. После переезда в Энгельс в 2020 году семья стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Энгельсского муниципального района. За время нахождения на учете, а также в течение 2021 года после снятия с учета в январе сведения о неблагополучии в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Энгельсского муниципального района не поступали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что анализ работы органов и учреждений системы профилактики Аткарского и Энгельсского районов будет проведен на заседании постоянно действующего штаба при межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области 18 февраля.
Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года в Энгельсе была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом в настоящее время мать не работает, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Губернатор Валерий Радаев поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района.
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