https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772471034.html

Зеленский назвал панику лучшим другом врага

Зеленский назвал панику лучшим другом врага - РИА Новости, 12.02.2022

Зеленский назвал панику лучшим другом врага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паника - это "лучший друг врага", вся информация, которая помогает панике, не помогает Киеву. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:06

2022-02-12T16:06

2022-02-12T16:06

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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паника - это "лучший друг врага", вся информация, которая помогает панике, не помогает Киеву.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит угрозы "нападения РФ" в ближайшее время."Я должен анализировать всю информацию, что у нас есть. У нас есть много информации. Потому что это наши границы, наши территории. Я должен говорить с нашими людьми как президент и говорить правду. А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друга врага - паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам", - сказал он на брифинге в субботу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, нато