https://ria.ru/20220212/vzryv-1772473420.html

В Китае при взрыве автобуса один человек погиб и 42 получили ранения

В Китае при взрыве автобуса один человек погиб и 42 получили ранения - РИА Новости, 12.02.2022

В Китае при взрыве автобуса один человек погиб и 42 получили ранения

Один человек погиб, 42 получили ранения в результате взрыва автобуса в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны, сообщает местная полиция. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:24

2022-02-12T16:24

2022-02-12T16:24

в мире

китай

шэньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 42 получили ранения в результате взрыва автобуса в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны, сообщает местная полиция.По данным полиции, взрыв в городском пассажирском автобусе произошел в 17.55 по местному времени (12.55 мск). В результате погиб один человек, два человека получили тяжелые ранения, 40 - легкие травмы.Все пострадавшие госпитализированы, причины инцидента расследуются.

https://ria.ru/20211123/avtobus-1760295005.html

китай

шэньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, шэньян