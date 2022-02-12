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В Китае при взрыве автобуса один человек погиб и 42 получили ранения
В Китае при взрыве автобуса один человек погиб и 42 получили ранения - РИА Новости, 12.02.2022
В Китае при взрыве автобуса один человек погиб и 42 получили ранения
Один человек погиб, 42 получили ранения в результате взрыва автобуса в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны, сообщает местная полиция. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:24
2022-02-12T16:24
в мире
китай
шэньян
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 42 получили ранения в результате взрыва автобуса в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны, сообщает местная полиция.По данным полиции, взрыв в городском пассажирском автобусе произошел в 17.55 по местному времени (12.55 мск). В результате погиб один человек, два человека получили тяжелые ранения, 40 - легкие травмы.Все пострадавшие госпитализированы, причины инцидента расследуются.
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в мире, китай, шэньян
16:24 12.02.2022
 
В Китае при взрыве автобуса один человек погиб и 42 получили ранения

Один человек погиб и 42 получили ранения в результате взрыва автобуса в китайском Шэньяне

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 42 получили ранения в результате взрыва автобуса в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны, сообщает местная полиция.
По данным полиции, взрыв в городском пассажирском автобусе произошел в 17.55 по местному времени (12.55 мск). В результате погиб один человек, два человека получили тяжелые ранения, 40 - легкие травмы.
Все пострадавшие госпитализированы, причины инцидента расследуются.
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В миреКитайШэньян
 
 
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