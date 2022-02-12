https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772472771.html

Во Франции поставили диагноз Байдену

Во Франции объяснили, что скрывают США за обвинениями в адрес России - РИА Новости, 12.02.2022

Во Франции поставили диагноз Байдену

Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают утверждения американских властей о планах России "напасть" на Украину во время Олимпиады в Пекине. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:20

2022-02-12T16:20

2022-02-12T16:20

в мире

франция

сша

джо байден

украина

россия

джон салливан

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают утверждения американских властей о планах России "напасть" на Украину во время Олимпиады в Пекине.Многие пользователи сошлись на том, что США преследуют исключительно свои цели, раздувая тему вторжения."Я не верю ни единому слову Байдена, который просто пытается отвлечь общественное внимание от опубликованных накануне показателей темпов инфляции в США. Кроме того, подобные высказывания способствуют росту цен на нефть", — отметил Stephane Adam."Какой смысл вторгаться на Украину? Ну, вот нападет, предположим, Россия, а дальше то что? Это все глупая кампания США, которая подобна той, что они проводили во времена Ирака", — убежден Pantxoa 1.Некоторые читатели сочли заявления подобного рода настолько нереалистичными, что решили пошутить на эту тему."Я надеюсь, вторжение произойдет не во время выступления французских спортсменов", — иронизирует Baron de Charlus."А может нападение на Украину — это одно из олимпийских соревнований?" — пошутил Lucfig.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать крупную военную операцию против Украины, однако он отказался приводить какие-либо доказательства.Как писали СМИ со ссылкой на источники, минувшей ночью Джо Байден во время видеоконференции с лидерами западных стран заявил, что Россия начнет "вторжение" на Украину 16 февраля. Подтверждения этих слов в публикациях также не приводится.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в планировании агрессии против Украины и на этом фоне усиливают присутствие в странах Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772463548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772455306.html

https://ria.ru/20220212/zvonki-1772427569.html

франция

сша

украина

россия

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в мире, франция, сша, джо байден, украина, россия, джон салливан