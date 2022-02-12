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Бирюков: спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах

Бирюков: спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах - РИА Новости, 12.02.2022

Бирюков: спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах из-за оттепели, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:29

2022-02-12T12:29

2022-02-12T12:29

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах из-за оттепели, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он уточнил, что регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.Заместитель мэра также подчеркнул, что большое внимание уделяется профилактической работе. Спасатели проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, с учащимися в учебных заведениях."Благодаря постоянным превентивным мероприятиям удалось минимизировать число происшествий на воде. В январе спасатели привлекались для ликвидации только одного инцидента, когда человек с собакой провалились под лед во время ночной прогулки по Москве-реке, они были оперативно спасены", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства призвал горожан быть внимательнее вблизи водоемов и ни в коем случае не выходить на лед, который из-за резких перепадов температуры стал хрупким.Заместитель мэра уточнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе суда на воздушной подушке, способные передвигаться как по воде, так и по льду."Недавно спасательный флот пополнился аэролодкой "Север-650К", предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности", - отметил Бирюков.Он добавил, что зимой для спасения людей на воде используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

https://ria.ru/20220211/led-1772294200.html

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общество, москва, петр бирюков