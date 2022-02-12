https://ria.ru/20220212/versiya-1772401191.html

В Италии дополнили версию гибели журналистов в Донбассе

В Италии дополнили версию гибели журналистов в Донбассе - РИА Новости, 12.02.2022

В Италии дополнили версию гибели журналистов в Донбассе

Авторы телефильма "Дисциплина молчания", вторая часть которого была показана итальянским новостным телеканалом RaiNews24, нашли новые доказательства своей... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:33

2022-02-12T01:33

2022-02-12T10:11

в мире

михаил забродский

милан

москва

италия

вооруженные силы украины

верховная рада украины

гибель итальянского журналиста под славянском

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772214385_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_08211ae6faeb0eedf8e24500830c50a1.jpg

РИМ, 12 фев — РИА Новости. Авторы телефильма "Дисциплина молчания", вторая часть которого была показана итальянским новостным телеканалом RaiNews24, нашли новые доказательства своей версии гибели в Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова.Неделю назад Андреа Шерезини и Джузеппе Борелло представили свидетеля тех событий: этот человек, имя которого не называется, а лицо не показывается, в то время воевал в составе 95-й аэромобильной бригады. По его словам, 24 мая 2014 года он находился на горе Карачун как раз напротив того места, где были убиты Роккелли и Миронов. Тележурналистам он рассказал, что приказ открыть огонь из автоматического миномета "Василек" тогда отдал лично командир бригады Михаил Забродский, который в августе 2014 года стал Героем Украины, а сейчас депутат Верховной рады.Вторая серия расследования посвящена беседам итальянских тележурналистов с сослуживцами своего свидетеля. Одного из них, назвавшегося Юрой, они нашли в провинциальном городе в украинской глубинке. Подтвердив, что находился в тот день на горе Карачун, собеседник журналистов не смог вспомнить, кто именно открыл минометный огонь, назвав те события полной неразберихой. "Я мог быть не на посту в тот момент. Возможно, ваш свидетель видел больше меня. Сейчас я ничего не помню", — сказал "Юра". На следующий день, как утверждается, ключевой свидетель вновь связался с "Юрой", который снова отказался от комментариев. По выражению авторов фильмов, "он боится или не хочет говорить". Еще один бывший военнослужащий ВС Украины встретил итальянских журналистов на окраине Киева. В интервью он возложил вину за обстрел на ополченцев, однако за несколько минут до этого, что запечатлели итальянские камеры, связался с кем-то по телефону, фактически получив инструкции о том, что следует рассказать. В этом телефонном разговоре он говорит: "Так это были наши, наши его (убрали. — Прим. ред.)? Я понял".Итальянские журналисты в связи с этим утверждают, что частью "дисциплины молчания" стали не только нежелание возможных свидетелей говорить о самом обстреле, но и задержки со стороны украинской полиции, что подтверждается вердиктом украинского суда от 2016 года о "неприемлемом" характере нарушений при расследовании гибели репортеров. Еще одной заметной деталью итальянцы посчитали подозрительных людей, которые стали спрашивать жену их источника о его вероятном местонахождении после общения с журналистами-расследователями.Другой темой нынешнего выпуска стали доказательства применения автоматического миномета "Василек". Для этого авторы связались с французским репортером Уильямом Рогелоном, который оказался под обстрелом вместе с Роккелли и Мироновым, но выжил, получив ранение. В разговоре он подтвердил, что огонь по ним велся сериями по несколько выстрелов, что согласуется с версией их ведущего источника. Кроме того, в подтверждение версии о наличии "Васильков" на вооружении 95-й аэробригады авторы фильма приводят данные и документальные свидетельства украинской стороны, которые были собраны после гибели журналистов в пользу версии о стрельбе со стороны ополченцев Донбасса.Наконец, в фильм вошло и интервью с Забродским, который отверг все возможные обвинения, но признал, что военные подразделения, находившиеся в тот период на Карачуне, включая бойцов Нацгвардии, были в его подчинении. Итальянским тележурналистам пришлось направить пресс-службе нынешнего депутата Рады список вопросов, от которого они при записи отступили, сосредоточившись на деле Роккелли и Миронова.Говоря о пребывании своего подразделения на горе Карачун, Забродский заметил, что эта позиция находилась поблизости от крупного города, и "не всегда было легко" вести огонь по противнику без появления пострадавших среди гражданских лиц.По словам Забродского, о гибели Роккелли и Миронова он узнал только с началом процесса над Виталием Маркивым. О самом обстреле генерал заявил, что он мог вестись с любой стороны. Уже после интервью итальянские журналисты получили звонок от представителя Забродского, который выразил неудовольствие тематикой не согласованных ранее вопросов.В июле 2017 года в аэропорту Болоньи по делу об убийстве Роккелли и Миронова был арестован Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии. В 2013 году он отправился из Италии на Украину для участия в событиях на Майдане, а затем вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и уехал воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". В 2019 году суд присяжных города Павия признал Маркива виновным в убийстве Роккелли и Миронова и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Однако в 2020 году Апелляционный суд Милана вынес в отношении Маркива оправдательный приговор, который год спустя подтвердил Верховный Кассационный суд Италии. В декабре 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Маркива по обвинению в убийстве общеопасным способом по мотивам национальной или политической ненависти.Маркив 24 мая 2014 года находился в составе боевого подразделения на вершине горы Карачун, откуда, как было установлено в ходе следствия, был открыт минометный огонь по группе, в которую входили Роккелли и Миронов. На апелляционном процессе обвинение указывало, что боец Нацгвардии был приговорен судом первой инстанции не за то, что он непосредственно вел огонь из миномета, а потому, что он оказывал конкретное содействие тем, кто стрелял по безоружным людям.

https://ria.ru/20220205/donbass-1771196746.html

https://ria.ru/20201212/nagrada-1588940554.html

https://ria.ru/20191102/1560523528.html

https://ria.ru/20190713/1556485324.html

милан

москва

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, михаил забродский, милан, москва, италия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, гибель итальянского журналиста под славянском, рим