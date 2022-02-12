https://ria.ru/20220212/vaktsina-1772416881.html

Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации

Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации - РИА Новости, 12.02.2022

Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации

Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, сообщила в субботу РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T09:32

2022-02-12T09:32

2022-02-12T09:32

распространение коронавируса

здоровье - общество

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евразийский экономический союз

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общество

коронавирус covid-19

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НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, сообщила в субботу межведомственная комиссия (МВК) республики по нераспространению COVID-19.По данным МВК, госорганы двух стран "согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации".Ранее представители ведомств рассмотрели условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работу информационных систем. "В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19. Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется", - говорится в сообщении.Отмечается, что вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с РФ неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался министерством здравоохранения республики как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.

https://ria.ru/20220211/ispaniya-1772277317.html

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здоровье - общество, россия, евразийский экономический союз, снг, общество, коронавирус covid-19