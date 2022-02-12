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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220212/vaktsina-1772416881.html
Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации
Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации - РИА Новости, 12.02.2022
Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации
Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, сообщила в субботу РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T09:32
2022-02-12T09:32
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
евразийский экономический союз
снг
общество
коронавирус covid-19
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НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, сообщила в субботу межведомственная комиссия (МВК) республики по нераспространению COVID-19.По данным МВК, госорганы двух стран "согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации".Ранее представители ведомств рассмотрели условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работу информационных систем. "В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19. Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется", - говорится в сообщении.Отмечается, что вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с РФ неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался министерством здравоохранения республики как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.
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здоровье - общество, россия, евразийский экономический союз, снг, общество, коронавирус covid-19
09:32 12.02.2022
 
Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации

Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19
Медицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, сообщила в субботу межведомственная комиссия (МВК) республики по нераспространению COVID-19.
По данным МВК, госорганы двух стран "согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации".
Ранее представители ведомств рассмотрели условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работу информационных систем. "В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19. Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с РФ неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался министерством здравоохранения республики как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.
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