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Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации
Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации - РИА Новости, 12.02.2022
Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации
Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, сообщила в субботу РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T09:32
2022-02-12T09:32
2022-02-12T09:32
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НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, сообщила в субботу межведомственная комиссия (МВК) республики по нераспространению COVID-19.По данным МВК, госорганы двух стран "согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации".Ранее представители ведомств рассмотрели условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работу информационных систем. "В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19. Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется", - говорится в сообщении.Отмечается, что вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с РФ неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался министерством здравоохранения республики как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.
https://ria.ru/20220211/ispaniya-1772277317.html
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здоровье - общество, россия, евразийский экономический союз, снг, общество, коронавирус covid-19
Казахстан и Россия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации
Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации