https://ria.ru/20220212/ukraina-1772464257.html

Алексей Полищук: Киев часто ведет себя как избалованный ребенок

Алексей Полищук: Киев часто ведет себя как избалованный ребенок - РИА Новости, 12.02.2022

Алексей Полищук: Киев часто ведет себя как избалованный ребенок

Двенадцатого февраля исполняется семь лет со дня подписания основополагающего документа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Директор Второго... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:40

2022-02-12T15:40

2022-02-12T15:40

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Двенадцатого февраля исполняется семь лет со дня подписания основополагающего документа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Директор Второго департамента стран СНГ Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес о том, почему эти договорённости до сих пор не удалось выполнить и как всё-таки этого добиться, действительно ли их реализация может привести к распаду Украины, как того опасаются в Киеве, и чем чревато закачивание Западом вооружений на украинскую территорию.— Сегодня седьмая годовщина "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений". Но выполнение их, похоже, не продвинулось совсем. Соглашения, скорее, живы или мертвы? Может, нужны новые или хотя бы адаптация существующих?"— "Комплекс мер" — это единственная основа урегулирования. Альтернативы ему не существует. Он был подписан в Контактной группе сторонами конфликта Киевом и Донбассом, скреплен посредниками ОБСЕ и Россией, одобрен лидерами стран "нормандского формата" и утвержденСоветом Безопасности ООН. Это сделало его частью международного права, то есть обязательным для исполнения, нравится это кому-то или нет.Минские договоренности положили конец горячей фазе вооруженного конфликта и определили последовательность шагов к устойчивому мирному урегулированию. В феврале 2015 года Донбасс согласился остаться в составе Украины на условиях особого статуса и децентрализации страны.К сожалению, за семь лет Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено "Комплексом мер". Особый статус Донбассу не предоставлен. Не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия не объявлена. Даже "формулу Штайнмайера", которая, по сути, является уступкой Донбасса, Киев не инкорпорировал в национальное законодательство. Более того, он продолжает обстрелы, отказывается от прямого диалога с Донбассом, продолжает блокаду региона, делает громкие заявления и принимает законы, противоречащие "Комплексу мер".На этой неделе состоялись онлайн заседание Контактной группы и встреча советников лидеров "нормандских" стран в Берлине. И то, и другое – вновь безрезультатно. На таких встречах Киев часто ведет себя как "enfant terrible", избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, черным по белому записанные в "Комплексе мер".— На Украине Минские соглашения открыто критикуют. Кто-то из киевских политиков говорит, что их выполнение приведет к распаду страны, кто-то – приравнивает к госизмене. Есть ли в таких условиях хоть небольшая надежда на то, что Киев будет выполнять эти соглашения? Если нет, то зачем переговоры – и в Контактной группе, и в "нормандском формате"?— Ни к какому распаду Украины выполнение "Минска" не приведет. Даже наоборот. Децентрализация, заложенная в "Комплексе мер", является спасением для Украины. Опыт государственного строительства многонациональных и многоязычных стран показывает, что федерализация, или децентрализация, является залогом стабильности. Достаточно посмотреть на пример таких стран, как Швейцария, Бельгия, Германия и США.Что касается переговоров, то их, безусловно, необходимо продолжать. Дипломатические методы всегда лучше военных. Поэтому мы прилагаем все возможные посреднические усилия в Контактной группе и "нормандском формате".Выполнить Минские договоренности несложно. Это можно сделать за считанные месяцы. Нужна только политическая воля. И мы постоянно призываем западные страны, имеющие влияние на Киев, побудить его исполнять свои обязательства. Поднимаем этот вопрос в международных организациях.— Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, в том числе – наступательными. Какие последствия это может иметь для урегулирования конфликта?— Последствия могут быть самые разрушительные. Вообще складывается впечатление, что после того, как Россия потребовала от Запада гарантий безопасности, страны НАТО специально сфабриковали и раздувают миф об угрозе российского вторжения на Украину. Делают это для того, чтобы форсировать реализацию планов по военному освоению ее территории. То, что они раньше планировали сделать в течение нескольких лет, теперь хотят завершить за месяцы.Накачка Украины оружием происходит невероятно быстрыми темпами. Западники наперегонки поставляют Киеву вооружения, направляют военных советников и инструкторов. В декабре США одобрили дополнительную военную помощь Украине на сумму в 200 миллионов долларов. Всего с 2014 года, по заявлениям Госдепартамента, они предоставили Украине военной помощи на 2,7 миллиарда долларов. За ними следуют другие натовцы: Великобритания, Канада, Литва, Турция, Франция. Готовы подключиться Польша, Эстония, Нидерланды. Евросоюз планирует развернуть Military Advisory and Training Mission - военно-консультативную и учебно-тренировочную миссию. В этом году натовцы проведут на Украине девять совместных учений. В прошлом году их было семь. Существенно возрастут их масштабы.Такая милитаризация Украины негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе. У украинского руководства формируется ощущение, что Запад дает ему "carte blanche", свободу рук на его силовое решение. Но есть и другая проблема. Много оружия уходит на черный рынок. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе - в самих странах НАТО.— Что может быть сделано для разрядки нынешней напряженной ситуации вокруг Украины?— Для деэскалации напряженности надо, прежде всего, заставить Киев выполнить "Комплекс мер". Необходимо, чтобы страны НАТО прекратили поставлять Украине оружие, отозвали военных советников и инструкторов, отказались от любых совместных учений на Украине и вывели с ее территории все ранее поставленные вооружения.Наконец, НАТО должна отказаться от принятия Украины в свои ряды. В свою очередь, Киеву следовало бы вернуться к нейтральному, внеблоковому статусу, который был закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. Необходимость выполнения этой Декларации в 1991 году была зафиксирована в Акте провозглашения независимости Украины, а действующая Конституция страны 1996 года содержит положение о том, что при ее принятии Верховная Рада руководствовалась упомянутым Актом.Думаем, что это в полной мере отвечает интересам самой Украины и ее граждан и будет способствовать укреплению региональной и общеевропейской безопасности и стабильности.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220212/zelenskogo-1772458371.html

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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