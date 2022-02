https://ria.ru/20220212/ukraina-1772439587.html

МИД возмутили заявления СМИ об эвакуации российских дипломатов с Украины

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления СМИ Запада в январе об "эвакуации" российских дипломатов с Украины - вбросы, чтобы создать прикрытие для начала эвакуации западных посольств с украинской территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что слухи о якобы осуществлённой "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности в "The New York Times", почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек."Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине. Вчера об эвакуации объявил Израиль", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.В январе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США располагают информацией о планах России "эвакуировать" семьи своих дипломатов из Украины. Ранее Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия якобы собирается эвакуировать дипломатов из Украины. В МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Захарова отмечала, что американские СМИ утратили культуру проверки информации, при публикации "информационной бомбы" об "эвакуации" российских дипмиссий никто из них не обратился в МИД.Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

