https://ria.ru/20220212/ucheniya-1772420678.html

Российские и белорусские военные отработают борьбу с диверсантами

Российские и белорусские военные отработают борьбу с диверсантами - РИА Новости, 12.02.2022

Российские и белорусские военные отработают борьбу с диверсантами

Белорусские и российские военнослужащие в ходе совместных учений отработают борьбу с диверсионными группами условного противника и усиление госграницы на... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:12

2022-02-12T10:12

2022-02-12T10:12

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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Белорусские и российские военнослужащие в ходе совместных учений отработают борьбу с диверсионными группами условного противника и усиление госграницы на белорусской территории, сообщило в субботу министерство обороны Белоруссии."Продолжается совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость-2022". На участке местности "Гомель" подразделениями сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь совместно с подразделениями воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации проводится поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского министерства. Отмечается, что также подразделениями сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии проводится усиление участков государственной границы.По информации пресс-службы, в субботу на полигоне "Гожский" подразделения механизированной бригады вооруженных сил Белоруссии продолжают отрабатывать вопросы ведения оборонительного боя, подразделения десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ выполняют задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.Согласно сообщению, на полигоне "Брестский" подразделениями белорусских сил специальных операций, российских воздушно-десантных войск и мотострелковых подразделений отрабатываются вопросы взятия под охрану назначенных объектов, колонн подразделений тыла, вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований. На участке местности "Барановичи" механизированными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и морской пехоты вооруженных сил РФ ведутся "боевые действия на рубежах маневренной обороны", осуществляется "прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения противника".Как отметили в пресс-службе, на участке местности "Лунинец" штурмовой авиацией Военно-космических сил вооруженных сил РФ проводится "поддержка обороняющихся войск". Также на участках местности "Марьина Горка", "Осиповичи", "Пинск", "Полесский", "Мозырь" и "Речица" подразделениями вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации продолжалось совместное выполнение учебно-боевых задач.Совместные белорусско-российские учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

https://ria.ru/20220211/ucheniya-1772211454.html

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белоруссия, россия, союзное государство