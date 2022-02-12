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Остающиеся в Киеве дипломаты США продолжат работать с властями Украины

Остающиеся в Киеве дипломаты США продолжат работать с властями Украины - РИА Новости, 12.02.2022

Остающиеся в Киеве дипломаты США продолжат работать с властями Украины

США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:48

2022-02-12T16:48

2022-02-12T17:02

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к минимально необходимому набору функций, среди которых - взаимодействие с правительством Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.Число сотрудников, которые остаются в столице, достаточно, по его словам, для "тесной работы с украинским правительством с тем, чтобы мы получали наилучшую возможную информацию для нашего высшего руководства и президента" о происходящем в стране. Они также смогут оказывать "чрезвычайные консульские услуги", добавил чиновник. В Киеве остаются сотрудники, которые будут обеспечивать безопасность миссии и ее связь с Вашингтоном.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/blinken-1772471227.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, россия, киев, нато, государственный департамент сша