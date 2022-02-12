16:48 12.02.2022 (обновлено: 17:02 12.02.2022)
Остающиеся в Киеве дипломаты США продолжат работать с властями Украины
Госдеп: остающиеся в Киеве дипломаты США продолжат работать с властями Украины
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к минимально необходимому набору функций, среди которых - взаимодействие с правительством Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Число сотрудников, которые остаются в столице, достаточно, по его словам, для "тесной работы с украинским правительством с тем, чтобы мы получали наилучшую возможную информацию для нашего высшего руководства и президента" о происходящем в стране. Они также смогут оказывать "чрезвычайные консульские услуги", добавил чиновник. В Киеве остаются сотрудники, которые будут обеспечивать безопасность миссии и ее связь с Вашингтоном.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.