https://ria.ru/20220212/soglasheniya-1772396196.html

Председатель ОБСЕ призвал к полной реализации Минских соглашений

Председатель ОБСЕ призвал к полной реализации Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2022

Председатель ОБСЕ призвал к полной реализации Минских соглашений

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам визита на Украину заявил, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T00:32

2022-02-12T00:32

2022-02-12T00:45

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам визита на Украину заявил, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы.Рау обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой деэскалацию напряженности и меры для достижения мирного решения во всех форматах, в том числе в контактной группе по Донбассу.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать Минские соглашения — "будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией Минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения Минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы Минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

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