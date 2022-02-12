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Председатель ОБСЕ призвал к полной реализации Минских соглашений
Председатель ОБСЕ призвал к полной реализации Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2022
Председатель ОБСЕ призвал к полной реализации Минских соглашений
Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам визита на Украину заявил, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T00:32
2022-02-12T00:45
в мире
хельга шмид
энтони блинкен
сергей лавров
россия
киев
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мид украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам визита на Украину заявил, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы.Рау обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой деэскалацию напряженности и меры для достижения мирного решения во всех форматах, в том числе в контактной группе по Донбассу.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать Минские соглашения — "будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией Минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения Минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы Минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html
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в мире, хельга шмид, энтони блинкен, сергей лавров, россия, киев, сша, мид украины, обсе, ситуация в днр и лнр, збигнев рау, москва
00:32 12.02.2022 (обновлено: 00:45 12.02.2022)
 
Председатель ОБСЕ призвал к полной реализации Минских соглашений

Председатель ОБСЕ Рау: минские соглашения должны быть полностью реализованы

© REUTERS / Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области
Украинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам визита на Украину заявил, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы.
Рау обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой деэскалацию напряженности и меры для достижения мирного решения во всех форматах, в том числе в контактной группе по Донбассу.

"Подтвердив поддержку председательства, министр Рау подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены", — говорится в заявлении по итогам визита председателя на Украину.

Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать Минские соглашения — "будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией Минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
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Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения Минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы Минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
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В миреХельга ШмидЭнтони БлинкенСергей ЛавровРоссияКиевСШАМИД УкраиныОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРЗбигнев РауМосква
 
 
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