00:32 12.02.2022 (обновлено: 00:45 12.02.2022)
Председатель ОБСЕ призвал к полной реализации Минских соглашений
Председатель ОБСЕ Рау: минские соглашения должны быть полностью реализованы
© REUTERS / Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области
Украинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам визита на Украину заявил, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы.
Рау обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой деэскалацию напряженности и меры для достижения мирного решения во всех форматах, в том числе в контактной группе по Донбассу.
"Подтвердив поддержку председательства, министр Рау подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены", — говорится в заявлении по итогам визита председателя на Украину.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать Минские соглашения — "будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией Минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения Минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы Минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.