https://ria.ru/20220212/sneg-1772713429.html

В Москве продолжают чистить крыши, работают 2,9 тысяч бригад кровельщиков

В Москве продолжают чистить крыши, работают 2,9 тысяч бригад кровельщиков - РИА Новости, 14.02.2022

В Москве продолжают чистить крыши, работают 2,9 тысяч бригад кровельщиков

В Москве продолжают вывозить снег и чистить крыши зданий, работают 2,9 тысячи бригад кровельщиков, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-12T12:50

2022-02-12T12:50

2022-02-14T14:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/70/1513677010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b91918a40ea0a6acd72a65400e1e08fa.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве продолжают вывозить снег и чистить крыши зданий, работают 2,9 тысячи бригад кровельщиков, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе от минус 1 до плюс 1 градусов, в отдельных районах возможны небольшие осадки. Повсеместно продолжаются работы по вывозу снега", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным метеорологов, эта зима, еще не закончившись, уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра."Шесть дней продолжается оттепель. Из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями на кровлях и выступающих элементах фасадов может образовываться наледь", - также уточняется в материалеВ комплексе рассказали, что ежедневно в течение светового дня проходят работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. В них задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек, в том числе спецтехника инженерных и энергетических компаний города.

https://ria.ru/20220210/zima-1772023496.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток