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В Москве продолжают чистить крыши, работают 2,9 тысяч бригад кровельщиков
В Москве продолжают чистить крыши, работают 2,9 тысяч бригад кровельщиков - РИА Новости, 14.02.2022
В Москве продолжают чистить крыши, работают 2,9 тысяч бригад кровельщиков
В Москве продолжают вывозить снег и чистить крыши зданий, работают 2,9 тысячи бригад кровельщиков, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-12T12:50
2022-02-12T12:50
2022-02-14T14:16
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городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве продолжают вывозить снег и чистить крыши зданий, работают 2,9 тысячи бригад кровельщиков, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе от минус 1 до плюс 1 градусов, в отдельных районах возможны небольшие осадки. Повсеместно продолжаются работы по вывозу снега", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным метеорологов, эта зима, еще не закончившись, уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра."Шесть дней продолжается оттепель. Из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями на кровлях и выступающих элементах фасадов может образовываться наледь", - также уточняется в материалеВ комплексе рассказали, что ежедневно в течение светового дня проходят работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. В них задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек, в том числе спецтехника инженерных и энергетических компаний города.
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городское хозяйство москвы, мосводосток
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
В Москве
продолжают вывозить снег и чистить крыши зданий, работают 2,9 тысячи бригад кровельщиков, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Сегодня в городе от минус 1 до плюс 1 градусов, в отдельных районах возможны небольшие осадки. Повсеместно продолжаются работы по вывозу снега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным метеорологов, эта зима, еще не закончившись, уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра.
"Шесть дней продолжается оттепель. Из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями на кровлях и выступающих элементах фасадов может образовываться наледь", - также уточняется в материале
В комплексе рассказали, что ежедневно в течение светового дня проходят работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. В них задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек, в том числе спецтехника инженерных и энергетических компаний города.
"Под контролем городских служб – почти 17 тысяч кровель. На круглосуточном дежурстве 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток". Все заявки о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - подчеркнули в ведомстве.