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Словакия отзывает дипломатов с Украины
Словакия отзывает дипломатов с Украины - РИА Новости, 12.02.2022
Словакия отзывает дипломатов с Украины
Семьи сотрудников посольства Словакии в Киеве и генконсульства в Ужгороде в связи с обострением ситуации на Украине отзываются на родину, сообщил в субботу на... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T23:38
2022-02-12T23:38
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
словакия
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ПРАГА, 12 фев - РИА Новости. Семьи сотрудников посольства Словакии в Киеве и генконсульства в Ужгороде в связи с обострением ситуации на Украине отзываются на родину, сообщил в субботу на сайте дипведомства его пресс-секретарь Юрай Томага.По словам пресс-секретаря, МИД также рекомендовал согражданам воздержаться от поездок на Украину.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, словакия
23:38 12.02.2022
 
Словакия отзывает дипломатов с Украины

МИД Словакии отзывает дипломатов вместе с семьями с Украины

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинский военный в Донецкой области
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ПРАГА, 12 фев - РИА Новости. Семьи сотрудников посольства Словакии в Киеве и генконсульства в Ужгороде в связи с обострением ситуации на Украине отзываются на родину, сообщил в субботу на сайте дипведомства его пресс-секретарь Юрай Томага.
"С утра в субботу заседал кризисный штаб МИД Словакии, который рассмотрел ситуацию на Украине. В связи с ее усложнением, МИД республики принял решение отозвать на родину семьи сотрудников посольства в Киеве и генконсульства в Ужгороде", - сообщил Томага.
По словам пресс-секретаря, МИД также рекомендовал согражданам воздержаться от поездок на Украину.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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