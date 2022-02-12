https://ria.ru/20220212/slovakiya-1772521173.html

Словакия отзывает дипломатов с Украины

Словакия отзывает дипломатов с Украины - РИА Новости, 12.02.2022

Словакия отзывает дипломатов с Украины

Семьи сотрудников посольства Словакии в Киеве и генконсульства в Ужгороде в связи с обострением ситуации на Украине отзываются на родину, сообщил в субботу на... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T23:38

2022-02-12T23:38

2022-02-12T23:38

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772481526_0:147:3263:1982_1920x0_80_0_0_f2bf40bedc0dcf06055248e7ce8d2ee3.jpg

ПРАГА, 12 фев - РИА Новости. Семьи сотрудников посольства Словакии в Киеве и генконсульства в Ужгороде в связи с обострением ситуации на Украине отзываются на родину, сообщил в субботу на сайте дипведомства его пресс-секретарь Юрай Томага.По словам пресс-секретаря, МИД также рекомендовал согражданам воздержаться от поездок на Украину.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, словакия