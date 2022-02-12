https://ria.ru/20220212/shveytsariya-1772458598.html

Швейцария порекомендовала гражданам воздержаться от поездок на Украину

Швейцария порекомендовала гражданам воздержаться от поездок на Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Швейцария порекомендовала гражданам воздержаться от поездок на Украину

Власти Швейцарии рекомендовали гражданам страны воздержаться от необязательных поездок на Украину, следует из заявления Федерального департамента иностранных... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T14:52

2022-02-12T14:52

2022-02-12T14:52

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ЦЮРИХ, 12 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии рекомендовали гражданам страны воздержаться от необязательных поездок на Украину, следует из заявления Федерального департамента иностранных дел (МИД) Конфедерации."Не рекомендуется совершать туристические и другие несрочные поездки на Украину. Не рекомендуется посещать определенные части страны", - говорится в сообщении.В заявлении также говорится о высокой напряженности "из-за наращивания российских войск и военных маневров у границы с Украиной"."Есть риск эскалации", - отмечается в сообщении.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/data-1772447640.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, швейцария, россия, нато, сша