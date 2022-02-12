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Швеция заявила о нежелании вступать в НАТО
Швеция заявила о нежелании вступать в НАТО - РИА Новости, 12.02.2022
Швеция заявила о нежелании вступать в НАТО
Ситуация вокруг Украины не подтолкнула Швецию к вступлению в НАТО, заявила государственный секретарь Карин Валленстен в беседе с газетой Politico. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T04:56
2022-02-12T09:36
в мире
дмитрий песков
россия
нато
швеция
украина
вашингтон
карин валленстен
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Ситуация вокруг Украины не подтолкнула Швецию к вступлению в НАТО, заявила государственный секретарь Карин Валленстен в беседе с газетой Politico.Однако Стокгольм по-прежнему нацелен на сотрудничество с этим блоком, уточнила она.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html
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в мире, дмитрий песков, россия, нато, швеция, украина, вашингтон, карин валленстен
04:56 12.02.2022 (обновлено: 09:36 12.02.2022)
 
Швеция заявила о нежелании вступать в НАТО

Госсекретарь Швеции Валленстен: страна не вступит в НАТО из-за ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Ситуация вокруг Украины не подтолкнула Швецию к вступлению в НАТО, заявила государственный секретарь Карин Валленстен в беседе с газетой Politico.
Однако Стокгольм по-прежнему нацелен на сотрудничество с этим блоком, уточнила она.

"В подобной ситуации более чем когда-либо важны стабильность и предсказуемость... Наша политика безопасности определена... Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению", — отметила Валленстен.

В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
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Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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