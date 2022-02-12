https://ria.ru/20220212/sanktsii-1772402381.html
США и Евросоюз переругались, пытаясь наказать Россию
Reuters: Запад отказался от планов отключить Россию от SWIFT из-за ЕС - РИА Новости, 12.02.2022
США и Евросоюз переругались, пытаясь наказать Россию
США и Евросоюз отказались от идеи возможного отключения России от SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T02:17
2022-02-12T02:17
2022-02-12T02:17
в мире
россия
сша
евросоюз
украина
санкции в отношении россии
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США и Евросоюз отказались от идеи возможного отключения России от SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной, пишет Reuters со ссылкой на источники.По информации издания, Вашингтон и Брюссель завершают работу над пакетом антироссийских санкций, включающих меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также ограничения против "конкретных российских олигархов".По словам одного из собеседников агентства, США и ЕС преследовали цель "разработать санкции, которые действительно ударят по русским", но при этом учитывая риски для тех, кто вводит ограничения. Он уточнил, что при работе над санкционным пакетом Вашингтон и союзники понимали, что антироссийские меры сильнее повредят именно европейским странам.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220212/krym-1772399775.html
https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772154237.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_138:93:1080:800_1920x0_80_0_0_61ac0c189ed79a31ae511e8a5bc8319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, swift
Reuters: Запад отказался от планов отключить Россию от SWIFT из-за ЕС
Reuters: США и ЕС отказались от планов отключить Россию от SWIFT из-за позиции Европы